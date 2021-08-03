東奧台灣最精彩的賽事是？網大推「這4場」：夠熱血刺激

東京奧運於7月23日如火如荼地展開，預計所有比賽將於8月8日告一段落，而截至目前為止，台灣已拿下2金4銀4銅的好成績，創下歷史新高！對此，有網友就好奇在PTT發問「東奧到現在，最值得推薦的賽事？」結果許多網友紛紛大推「這4場」，直呼「夠熱血刺激！」

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原PO在

PTT Olympics_ISG板

中表示，今年的奧運比賽真的比預期中精彩，台灣獎牌數也創下奧運史上新記錄，他並好奇詢問「身為專業一日球迷，想問大家哪場賽事最令人印象深刻？不論是否奪牌都非得一看的是哪一場？先感謝推薦了。」

問題一出，最多網友推薦

「桌球天才」林昀儒對上「中國球王」樊振東的桌球男單銅牌戰

，「不論結果的話，個人偏好林樊桌球的那一場，夠熱血刺激，過程一直deuce，緊咬比分，雙方你來我往」。

也有不少網友認為，

「鞍馬王子」李智凱的鞍馬決賽

贏得很漂亮，「李智凱鞍馬決賽，看到快哭」、「體操！台下選手之間都很peace 單純欣賞力與美」、「李智凱阿，看過電影我都哭死了」、「鞍馬是我這屆最喜歡的」、「鞍馬，智凱超帥！」

▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人鞍馬決賽中奪銀。（圖／體育署）

▲林昀儒在個人桌球男單中表現亮眼，雖未奪牌，但沉穩、冷靜的性格令人印象深刻。（圖／體育署提供）

而

「柔道男神」楊勇緯的柔道金牌戰

更是讓網友讚翻，東奧第一天就為台灣奪得一面銀牌，「柔道除了決賽，其他幾場太熱血，第一天就把奧運氣氛炒起來」、「我對楊勇緯那天仍念念不忘，第一次看到我們的選手是氣勢、攻擊力壓群雄的」、「楊勇緯四強黃金得分時間超經典」。

另外，

台灣「高球一哥」潘政琮在「七搶一銅」中精彩的逆轉勝

也讓台人看得超過癮，「高爾夫七人銅牌戰真的看的熱血沸騰！」「7人銅牌戰+1，潘政琮史詩級的谷底翻身拿到銅牌」、「高爾夫真的神，除了實力還要祈禱對手也沒發揮」、「高爾夫，第一次看這麼長時間還大逆轉」、「真的是高爾夫...銅牌贏到像拿金牌一樣」。

而除了以上4場比賽外，還有網友推薦，戴資穎對上依瑟儂的羽球女單8強賽、戴資穎和陳雨菲的金牌爭奪戰、羽球男「麟洋配」的金牌戰以及湯智鈞的射箭男單銅牌戰。（編輯：許苡晴）

▲東京奧運台灣柔道代表隊，楊勇緯。（圖／體育署提供）