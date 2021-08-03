1922簡訊竟收費？他見帳單氣炸　網揪「疑點」：你的問題

由於疫情關係，政府推出「1922簡訊實聯制」，方便民眾到各大場所都可直接掃QR code，一鍵回傳簡訊完成實聯制登記。不過，近日卻有一名男網友抱怨，自己7月帳單來了，竟發現1922簡訊要收費，讓他簡直快被氣死，而其他網友見狀後則秒揪出「疑點」，認為是該名男網友的個人問題。





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原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出數張照片並直呼「1922實名制簡訊真的要收費！」他表示，自己七月的帳單來了，莫名其奇妙多了簡訊費用，對照一下才知道是1922搞的鬼，他便致電電信客服，客服說要查是不是真的傳給1922，然後講到一半就被客服切電話，又發簡訊通知說未受理他的案件，讓他暴氣質疑「不是說1922不收費的！？現在真的收費了！中華電信還怪我是我亂傳簡訊！明天上班再打客服！快被氣死了...」





▲一名男網友抱怨「1922實聯制簡訊」偷收費，不過，許多網友見帳單秒發現是該名男網友把防疫簡訊傳給別人了。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

▲一名男網友抱怨「1922實聯制簡訊」偷收費，不過，許多網友見帳單秒發現是該名男網友把防疫簡訊傳給別人了。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

而許多網友們看了原PO的簡訊內容後立馬發現疑點，那就是「原PO的防疫簡訊並非傳給1922專線，而是傳給號碼為09XXXX1922的用戶」，「先生您好，政府免費的疫調簡訊號碼是『1922』，您的都傳去09XXXX1922，當然會收取1元費用」、「你的1922怎麼跟別人不一樣？」「我也是傳到1922，但是沒有前面那些數字，你是不是傳錯號碼啦？」「正確是只有1922，你傳到別人的電話號碼了......當然收費」、「09XX那支主人不知道會不會想說哪個人一直傳簡訊騷擾我」、「你的問題吧？你傳的那支並不是1922阿」。





對此，原PO則表示，自己5月26日開始傳，6月帳單都沒有任何問題，他認為「如果有問題就會在上一期就知道了，而不是等到現在」，不過，他也坦言「說真的剛開始，我也覺得電話號碼不是1922是滿奇怪的，我用捷徑直接一鍵發送（相機掃瞄+簡訊+發送），參考蘋果所提供的捷徑範本（簡訊實聯制+足跡紀錄），用捷徑可以省很多步驟。」（編輯：許苡晴）



