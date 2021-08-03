祝賀戴資穎遭陸網出征！他超台味「霸氣回嗆」 台人猛讚
2020東京奧運羽球金牌戰中，我國「世界球后」戴資穎對上中國大陸選手陳雨菲，僅以3分之差落敗，拿下羽球女單銀牌，賽後有許多台灣網友PO文祝賀戴資穎，認為她就是台灣人心目中的第一名。不過，世界羽球聯盟（BWF）小編也在戴資穎的貼文底下留言「哩是世界第一等」，竟引來大陸網友不滿，最後小編以一句超台味的中文霸氣回嗆，讓台灣網友忍不住狂讚。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 08:43:50
戴資穎賽後在IG貼文，寫下比賽感言，提到第三度踏上這個夢想中的舞台，終於闖進了決賽，但無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果，難掩最終沒取得金牌的失落。
貼文立刻湧入許多網友替她加油打氣，就連世界羽球聯盟（BWF）小編也忍不住用中文寫下「哩是世界第一等！」立刻引來許多台灣網友按讚回響，卻也引發部分大陸網友不滿，不停地留言砲轟。小編也不甘示弱回嗆「這位沒臉沒名的中國人，小編在唱『世界第一等』給小戴，你在這裡鬧三小？請尊重小編喔，感謝你」。
留言一出，也讓不少台灣網友忍不住狂讚「這小編我喜歡」、「小編中文在哪學的，還會講台語真厲害」、「小編是台灣人吧哈哈哈哈哈」、「小編我愛你」、「小編好帥啊」、「小編太可愛哈哈」、「來朝聖」、「被小編圈粉了」。（編輯：賴詠璿）