安賽龍復仇奪金！眾驚「幹嘛脫衣服給諶龍」 背後含義曝
丹麥羽球一哥安賽龍（Viktor Axelsen）在昨（2）日晚間男單金牌戰中，以21：15、21：12擊敗中國好手諶龍，是丹麥自1996年亞特蘭大奧運會以后，再奪下奧運羽球男單金牌的人。而在比賽贏了瞬間，安賽龍激動落淚，並且脫下衣服與諶龍交換，但也引發網友好奇「幹嘛換衣服？」引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 10:25:03
一名網友在「Dcard」貼文指出「恭喜安賽龍拿下男單羽球金牌，可是賽後他跟諶龍都脫衣服還交換欸，好想知道他們說了什麼，感覺很溫馨，聽主播說他曾竟遇上確診新冠肺炎的難關，最後也挺過來，一路上真的是不容易，恭喜安賽龍！」
貼文一出，網友紛紛回應「為什麼比完要脫衣服哈哈哈哈」、「我也不懂幹嘛脫衣服，只是沒想到羽球也能看肌肉XD」、「他們是不是交換衣服？紀念品的概念嗎」、「對啊為何要脫衣服XD」；而就有內行網友表示「這是代表對於對手的尊重跟敬意喔」、「運動員之間賽後互換球衣是一種肯定和尊重」、「安賽龍和諶龍老朋友了，16年里約諶龍是冠軍，安賽龍是季軍，這是一種互相尊重與肯定的象徵」。
事實上，在國際羽球比賽中，這是男子羽球賽事很常見的情況，選手在賽後就會互換球衣，表達一種肯定與尊重，通常都會在決賽時才發生，我國羽球一哥周天成在2019年印尼羽毛球公開賽奪冠時，也在賽後與來自世界排名第三的丹麥好手安東森互換球衣，不過後來因為沒有多帶球衣，結果賽後採訪時，周天成僅用毛巾遮住身體，在當時也引發不少討論。（編輯：張嘉哲）