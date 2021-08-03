戴資穎拼出銀牌！「半年前貼文」挖出 霸氣打臉鍵盤教練
2020東京奧運羽球女單金牌戰，戴資穎鏖戰三局以18:21、21:19、18:21敗下陣來，雖然大部分的人都予以鼓勵，卻也有不少鍵盤教練狠酸小戴，一名網友2日在知名論壇Dcard上，以小戴在半年前發布的一篇限時動態打臉酸民，剛好吻合小戴在金牌戰惜敗的心聲。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 11:12:36
一名網友發文表示「難道你們只喜歡一直拿第一的小戴？我喜歡小戴，不是因為她是世界球后，或拿了很多第一，只是因為小戴是小戴，是台灣的一分子」並且附上戴資穎半年前發的限時動態，當時的她表示「人很奇怪，喜歡你的人有99％，偏偏都會去挑那1％來看，然後在那邊想要改變他人的想法，謝謝戴爸戴媽，總是給我很正面的教育，支持我的人不管我有沒有冠軍都會支持我，而鍵盤教練無論你做的好不好，他都會在，自己努力過後的結果，我完全可以接受，也謝謝相信我的人，我也會繼續相信自己」。
貼文一出，也吸引了許多人前來留言，「講的真好！」、「到底有什麼好嘴的看不懂欸」、「小戴還是很棒好嗎，那些酸他的人，小戴在比奧運你在幹嘛」、「貼這個剛好給那些可悲酸民看」、「為什麼酸民只看到她沒有得到金牌，而忽略了她努力、盡力得到了銀牌」。
另外也有一些網友說，「不管她今天打得如何我都喜歡她，我喜歡的是那個為了夢想拼盡全力的小戴！」、「當她2017放棄世錦打世大運，我就知道我會粉她一輩子了」、「大家不覺得她得銀牌，奧運第二名，不是應該要大家為她高興的事嗎？能進奧運都是爭光了，何況得大獎！」、「她不是輸了金牌，她是贏了銀牌還有贏了以前的自己。真的很棒了」、「相信大家喜歡小戴是因為她的精神和態度，真的是值得很多人學習的！」。（實習編輯：王麗雯）