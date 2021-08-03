大冰奶威力太強！早餐店「藏頭」警告　網笑翻：我投降了

台式早餐店販售餐點種類應有盡有，除了價格親民外品項選擇又多元，其中「冰奶茶」更是許多民眾喜愛搭配的飲品選項，而「早餐喝大冰奶必定拉肚子」這個都市傳說也時常被網友拿來說笑，不過日前就有網友發現路邊竟然有早餐店老闆將大冰奶發揮到極限，更用「藏頭詩」警告自家大冰奶的威力，畫面曝光後也讓網友們笑翻直呼「夠硬的漢子才能挑戰，我投降！」。

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這名網友日前路過某間台式傳統早餐店門口，意外發現早餐店老闆在店門口放置的關東旗上頭竟出現「藏頭詩」巧合，仔細一看可以觀察到上頭標誌店內販售的餐點「鐵板麵、漢堡、吐司、奶茶」相當平凡，是不少台灣人愛吃的早餐，不過把每個餐點的首字結合在一起，就變成了「鐵漢吐奶」，與「早餐喝大冰奶必拉」的都市傳說一比就讓不少網友笑翻。

▲早餐店招牌的「藏頭詩」讓網友莞爾。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

照片在臉書社團《路上觀察學院》曝光後，許多網友也被這個藏頭詩巧合逗樂，紛紛留言表示「別怪老闆沒提醒」、「不止吐奶還會烙賽」、「當我在看著這篇文的時候我正在喝著早餐店奶茶，原本並沒有覺得什麼，看了以後忽然覺得肚子有點不妙」、「老闆：這個梗我鋪了一年之久」、「早餐店的大冰奶比瀉藥跟腸胃藥還要有效」、「鐵漢都撐不住大冰奶」、「老闆太幽默啦」。

不過為何會有喝了早餐店的冰奶茶後容易拉肚子的現象，其實原因就跟「冰、奶、茶」脫不了關係，像是一早起床腸胃還在敏感容易被刺激的狀態下，就因為低溫、茶葉中的單寧酸與奶精結合導致腸胃不適，再加上各家店衛生條件不同、部分台灣人也有著乳糖不耐症的煩惱，因此一早喝下冰奶茶會導致拉肚子的現象與說法才會普及開來。（編輯：楊智傑）