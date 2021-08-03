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面試者問「為何開缺」！主管臉色一秒變黑　眾揭關鍵原因

▲一位女網友面試問了「為什麼會開職缺」，沒想到該公司主管卻立刻臉色一變，態度也開始變化，讓她相當困惑。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲一位女網友面試問了「為什麼會開職缺」，沒想到該公司主管卻立刻臉色一變，態度也開始變化，讓她相當困惑。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 12:07:04

多數公司都會在網路公告相關職缺，找尋適合的人才。不過一位女網友就表示，之前面試問了「為什麼會開職缺」，沒想到該公司主管卻立刻臉色一變，態度也開始變化，讓她相當困惑，而完整過程曝光後，也立刻有不少過來人點出背後原因。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「上禮拜有面試一間公司，算是做精密機械，職位是行政助理。面試結束前主管問我有沒有其他問題，我就按照過去的習慣，問了『想請問這個職缺的來由？』」

▲面試主管態度的變化讓原po摸不著頭緒。（圖／翻攝Dcard）
▲面試主管態度的變化讓原po摸不著頭緒。（圖／翻攝Dcard）
此時主管臉色一變，淡淡回應「當然是因為有需求所以才開啊」，原PO則追問「我是想知道是擴編嗎？還是原職位的人提離職需要有人交接？」不料主管一聽，態度瞬間開始著急並不耐煩地回應「上個人已經離職了」。

這樣態度的變化也讓原PO不解「通常這種搶手的免洗缺應該很快就徵的到人，所以我想上個人應該沒有滿3個月，究竟是因為工作內容太扯還是抗壓性不夠呢？」

不少網友看完整個過程也紛紛回應「問出關鍵了，進去後可能還要兼任其他工作」、「我覺得這個題必問耶，主管會惱羞應該是有問題」、「一被問就心虛生氣是怎樣？到底前員工發生什麼事了」「這都講不出來感覺就很雷」、「不會很失禮吧沒理由公司可以面試你，你不能了解公司」。（編輯：潘毅）

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