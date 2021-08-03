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超準心理測驗！第一眼見「哪種動物」　秒測你的內外性格

▲塔羅牌艾菲爾老師分享了一項心理測驗，第一眼看到什麼動物？秒測你的內外性格。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師 微信官方帳號）
▲塔羅牌艾菲爾老師分享了一項心理測驗，第一眼看到什麼動物？秒測你的內外性格。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師 微信官方帳號）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 12:10:43

你的內在、外在性格有一樣嗎？會不會外表看起來開朗大方，但其實內心卻容易悲觀呢？塔羅牌艾菲爾老師就要來幫你測測看，測完立馬揭曉你的內外性格是什麼，快找家人朋友一起來試試吧！

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Ｑ：下方的圖片中，你第一眼看到的是什麼動物？

▲第一眼看到什麼動物？秒測你的內外性格。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師
▲第一眼看到什麼動物？秒測你的內外性格。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師 微信官方帳號）
A、大象

B、公鹿

C、獅子

D、兔子

-選好看答案-

答案A、大象

外在性格：你心地善良，很少直接地表達對他人的惡意；而別人對你的好，你也都謹記在心，有能力了就馬上報恩，是滴水之恩便湧泉相報的人，這也使你人緣極佳，朋友都很願意幫忙你。

內在性格：你外表看起來雲淡風輕，好像什麼都不會放在心上，但其實內心戲超多，不管看到什麼，都要一陣嘀嘀咕咕，一個人時甚至還會自言自語，簡直傻得可愛。

答案B、公鹿

外在性格：你也樂於分享、不藏私，哪裡有好康就馬上報給大家知道，加上你又喜歡發掘新東西，使你簡直是眾人眼中的資訊站、情報王。

內在個性：你對自己要求很高，生活可以輕鬆，但工作一定要做好，完美主義再加上一點強迫症，就是真正的你。

答案C、獅子

外在性格：愛恨分明，你討厭的人對你示好，你還是看他不順眼；但你喜歡的人做錯了事，你又無限包容，典型的對人不對事。你專一又長情，一但喜歡上了，那就是一輩子的事；你不需要很多朋友，只求幾個真心知己。

內在性格：你不習慣主動向人搭話，要你向別人裝熟攀談，簡直是要你的命；而看似不好親近的你，往往等到熟識了，才願意向信任的人吐露自己真正心聲。

答案D、兔子

外在性格：你責任心重，天生就有點為人付出的班長性格，別人要找你幫忙，你絕對是一口答應。你對外人總是客氣端莊，只有面對最熟悉之人，才會展露你真正性格。

內在性格：你看起來行動力強，但其實根本樹懶轉世，能坐就不站，做事時也專挑雖費腦、但最省力的方法，小聰明都點亮在這一塊。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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