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收包裹見「路上別拆開」警告！男忍不住偷開箱　結局笑翻

▲一名男網友買了一樣物品之後，發現上頭寫著「請勿路上打開」的字樣，讓他相當好奇。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲一名男網友買了一樣物品之後，發現上頭寫著「請勿路上打開」的字樣，讓他相當好奇。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 13:48:09

常常有一些民眾在取得網購包裹後，會迫不急待的在路上就打開自己購買的商品，近日就有網友分享自己取完物品之後，結果包裹上面出現快遞提醒「請勿在路上打開」，結果引發了他的好奇心，便在車上直接打開，沒想到結局引發網友熱議。

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一位網友在抖音（Tik Tok）上貼出了一段影片，表示自己取完貨之後放在副駕駛座，結果上頭有張紙條寫著「快遞小哥溫馨提示：請勿路上打開！」，讓他忍不住拿起美工刀開箱，首先割開上面露出一顆好大的頭，定睛一看，原來是一隻貓娃娃，後來又割開旁邊後，突然脹大好幾倍的體積瞬間佔據副駕駛座，讓原PO笑說「眼神像要殺了我似的」。

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▲網友分享自己在路上就打開包裹，結果是一個巨大貓娃娃，整個佔滿副駕。（圖/抖音＠VIP8888888T
貼文一出，許多網友表示「好喜歡」、「好可愛」、「貓的眼神說明了一切」、「這眼神好犀利」、「看到不要開就越想開了」、「這吾王（貓）多可愛」、「要買一個那麼大的床」、「還繫安全帶」、「頭出來的時候笑死了」、「那貓的表情好像在說：不是說了路上不要打開嗎」、「快遞員：我是費了多大的勁才把它硬塞進去，你就這麼给它拆了」。

還有其他網友好奇「快遞是怎麼知道的」、「有沒有人想過是快遞小哥自己先不小心打開了，才發現不可以在路上開，所以貼上那張告示」、「好想問它是怎麼塞進去的啊」，不過也有人淡定的說「我以為這個很普遍耶，我的床墊也是這樣真空送來我家的」。（實習編輯：王麗雯）

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