「基」會不等人！基隆再加碼2千套海派抵用券　4日開搶

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林右昌指出，2000套抵用券在「基隆載航」、「北北基好玩卡」、「愛臺灣博物館卡」三大旅遊平台同步開賣，當日流量瞬間飆升，開賣後3小時內全數搶購一空；為此，市府再加碼推出2000套，於8月4日中午12時準時開賣外，線上同時舉辦「海派刮刮樂」，讓你的基隆旅程，十足超「基」省、輕鬆又方便。
觀光及城市行銷處長曾姿雯說，這次基隆GO Shopping商品抵用券的合作店家新增為49家，較上週新增9家，種類豐富多元涵蓋食、宿、遊、購；期許藉由這次共同推行抵用券的機會，大幅提升基隆觀光旅遊的多元化與便利性，讓旅客來到基隆感受創新的科技旅遊！
此外，今日市府加碼推出的2000套限時限量優惠，準時於8月4日中午12時於「基隆載航」、「北北基好玩卡」、「愛臺灣博物館卡」3大線上平台開賣，上次錯過的民眾，請把握這次機會；同時市府也呼籲民眾在警戒降級之後來到基隆「溫柔友善地消費及出遊」，仍需配合中央防疫措施的規定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。