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「基」會不等人！基隆再加碼2千套海派抵用券　4日開搶

▲基隆市長林右昌表示，市府再加碼推出2000套「海派浪漫─商品抵用券」，並於8月4日中午的12時準時開賣。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌表示，市府再加碼推出2000套「海派浪漫─商品抵用券」，並於8月4日中午的12時準時開賣。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-08-03 13:34:49

今夏必衝，「基」會不等人！基隆市政府7月27日搶先推出「海派浪漫─商品抵用券」QRcode抵用券買百送百、買千送千的限時、限量優惠活動，限量2000套的抵用券，在開賣後3小時內全數搶購一空；為後疫情時代，迎來旅遊嶄新的曙光。

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基隆市長林右昌表示，為振興大基隆觀光圈在地旅遊，在後疫情、微解封之際，積極輔導基隆在地業者，朝「智慧觀光」的目標，共同推廣旅遊數位化，導入電子票券服務，搶攻零接觸商機；同時遵循中央防疫指揮中心的政策，提倡安心旅遊，落實防疫的規範。

林右昌指出，2000套抵用券在「基隆載航」、「北北基好玩卡」、「愛臺灣博物館卡」三大旅遊平台同步開賣，當日流量瞬間飆升，開賣後3小時內全數搶購一空；為此，市府再加碼推出2000套，於8月4日中午12時準時開賣外，線上同時舉辦「海派刮刮樂」，讓你的基隆旅程，十足超「基」省、輕鬆又方便。

觀光及城市行銷處長曾姿雯說，這次基隆GO Shopping商品抵用券的合作店家新增為49家，較上週新增9家，種類豐富多元涵蓋食、宿、遊、購；期許藉由這次共同推行抵用券的機會，大幅提升基隆觀光旅遊的多元化與便利性，讓旅客來到基隆感受創新的科技旅遊！

此外，今日市府加碼推出的2000套限時限量優惠，準時於8月4日中午12時於「基隆載航」、「北北基好玩卡」、「愛臺灣博物館卡」3大線上平台開賣，上次錯過的民眾，請把握這次機會；同時市府也呼籲民眾在警戒降級之後來到基隆「溫柔友善地消費及出遊」，仍需配合中央防疫措施的規定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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