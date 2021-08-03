月初爽領薪水！她見「被老闆去零頭」愣了　網氣炸喊違法

擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標，而公司的待遇、福利和薪資，也是求職者最關心的重點之一，而對上班族來說，最開心的也莫過於每個月領薪水的那一刻。不過日前就有一名女網友表示，自己這個月初領到薪資袋後發現，自己的薪水竟然被「去了零頭」！雖然被默默扣掉的只是小金額，但這也讓她不知該如何是好，話題曝光後掀起大批網友討論。

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這名女網友在社群論壇《Dcard》發文提到，自己在這個月1日本該領到7月份的薪資2萬4800元，而扣完勞健保後她實領應該會拿到2萬3876元。不過自己實際拿到薪資袋後卻發現，儘管外頭詳實寫了薪資明細，裡面卻只裝了2萬3800元，少了尾數76元，這就讓她相當傻眼，感嘆「雖然76元沒有很多，但我也能吃一餐耶」，同時也好奇像這樣被「去零頭」是否在職場上是常見行為。

▲原PO曬出自己的薪資袋。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後掀起不少討論，其中就有網友替她打抱不平紛紛留言表示「長這麼大一次看到給薪水去零頭的」、「沒有補4元就很糟糕了，還去零頭」、「薪資未全額給付勞工，已經違法了」、「哪有去零頭這種事，每個人都去零頭，老闆自己又省了好幾餐的錢」，但也有網友緩頰「應該是忘記放零錢吧！有時候會幫爸媽算給員工的薪資，人數一多就可能忘記放或以為已經放了」。

此外，也有網友分享自己遇到的類似經歷或作法，希望提供原PO意見「我在包薪水的時候，都是直接四捨五入，通常這樣我們都包2萬4000了」、「我覺得你可以開始找新工作了」、「拿到薪水當下就要清點，有問題直接跟老闆說」、「這已經不符合基本工資了，代表老闆能少則少，盡可能節省成本。建議你還是換工作吧」。（編輯：楊智傑）