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房市／土城三路段受歡迎　機能佳、低房價

▲土城區的中央路二段生活機能完善，為官方統計今年第二季房地交易熱絡街道第。（圖／NOWnews資料照片）
▲土城區的中央路二段生活機能完善，為官方統計今年第二季房地交易熱絡街道第。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-04 08:00:00

板橋地政事務所公布今年第二季新北市土城區的房地交易熱絡街道，前3名分別是青隆街、中央路二段、中州路，位於重劃區、舊商圈都有，但共通點是皆享舊商圈機能，房價在區域內相對親民。

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土城區今年第二季房地交易前3名路段分別是，青隆街112件、中央路二段57件、中州路49件，第1名青隆街位於土城暫緩重劃區的上土城區域，第2名中央路二段則是近土城暫緩重劃區的下土城區域、第3名中州路則距頂埔捷運站約10分鐘路程。

第一名為青隆街，位於土城暫緩重劃區的上土城區域，又稱為上城重劃區，信義房屋土城清水店店長林建興表示，青隆街為上城重劃區中最近舊商圈、生活交通機能最完善的路段，不僅近萬大樹林線第二期的LG09棧，周邊全聯購物中心、美聯社、家樂福等生活採買賣場齊全，更有藏壽司與優衣庫街邊店。

除了為重劃區中生活機能相對完善的優勢，也因比近捷運站的土城暫緩重劃區下土城區域一坪少5-10萬，也吸引了非仰賴捷運通勤或開車族群。

而交易熱絡街道第二名為中央路二段，信義房屋土城重劃店店長陳威廷表示，中央二段為早期土城發展的路段，也與土城暫緩重劃區交界，生活機能完善，距離土城暫緩重劃區的下土城區域約500公尺，擁日月光購物中心等休閒娛樂機能。

陳威廷分析，中央路二段商圈發展完善20年以上公寓單價27-31萬，總價約7-800萬，而20年大樓單價33-38萬，總價約1200-1500萬。

而交易熱絡街道第三名為距離頂埔捷運站約10分鐘路程的中州路，信義房屋頂埔捷運店店長吳宗樺表示，中州路的發展優勢為生活機能完善，雖然離捷運站需要10分鐘路程，但周邊房屋的單總價親民，仍很受青睞。

吳宗樺說，中州路以20年公寓、華廈物件居多，20年公寓單價24-25萬，而華廈單價則是27-28萬。

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