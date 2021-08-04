房市／土城三路段受歡迎　機能佳、低房價

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第一名為青隆街，位於土城暫緩重劃區的上土城區域，又稱為上城重劃區，信義房屋土城清水店店長林建興表示，青隆街為上城重劃區中最近舊商圈、生活交通機能最完善的路段，不僅近萬大樹林線第二期的LG09棧，周邊全聯購物中心、美聯社、家樂福等生活採買賣場齊全，更有藏壽司與優衣庫街邊店。
除了為重劃區中生活機能相對完善的優勢，也因比近捷運站的土城暫緩重劃區下土城區域一坪少5-10萬，也吸引了非仰賴捷運通勤或開車族群。
而交易熱絡街道第二名為中央路二段，信義房屋土城重劃店店長陳威廷表示，中央二段為早期土城發展的路段，也與土城暫緩重劃區交界，生活機能完善，距離土城暫緩重劃區的下土城區域約500公尺，擁日月光購物中心等休閒娛樂機能。
陳威廷分析，中央路二段商圈發展完善20年以上公寓單價27-31萬，總價約7-800萬，而20年大樓單價33-38萬，總價約1200-1500萬。
而交易熱絡街道第三名為距離頂埔捷運站約10分鐘路程的中州路，信義房屋頂埔捷運店店長吳宗樺表示，中州路的發展優勢為生活機能完善，雖然離捷運站需要10分鐘路程，但周邊房屋的單總價親民，仍很受青睞。
吳宗樺說，中州路以20年公寓、華廈物件居多，20年公寓單價24-25萬，而華廈單價則是27-28萬。