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影／台南傳統獨特吃法？芒果加醬油　口感竟像鮭魚？

▲你心中的芒果，跟什麼搭配最美味呢？（圖／Really LiLi 授權）
▲你心中的芒果，跟什麼搭配最美味呢？（圖／Really LiLi 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-05 10:00:00

炎炎仲夏，身為水果王國的台灣，在這個季節最廣為世界熟知的就是「芒果」，而身為最大芒果輸出地的台南，自然對芒果的吃法別有一套，Youtube頻道「Really LiLi 」這次就要告訴大家，芒果的幾種不同吃法，其中也包含了台南人的獨特吃法，搭配醬油竟然出現「鮭魚」的神祕口感？

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▲芒果加醬油的神秘吃法，你能接受嗎？（圖／Really
▲芒果加醬油的神秘吃法，你能接受嗎？（圖／Really LiLi 授權）
 

芒果的品種相當多元，其中最廣為人知的就是「金煌」與「愛文」，而影片一開始，頻道便以愛文作為測試對象，要試試看「芒果加醬油」這個讓人聽到就訝異的吃法，到底是否可行？經過實測後，發現愛文甜度過高，並沒有想像中的那麼美味。

▲將品種換成金煌後，竟然有生魚片的口感。（圖／Really
▲將品種換成金煌後，竟然有生魚片的口感。（圖／Really LiLi 授權）
 

為了讓實驗成功，頻道主隨即將愛文換成金煌，在三人品嚐之後，發現竟然出乎意料的有「鮭魚生魚片」的口感，但他們也強調，必須要「閉著眼睛吃」，才能夠忘記眼睛帶來的視覺衝擊，感受這意外的搭配。

不過最後三人也表示，芒果多汁甜美的特色，還是比較適合當作飯後甜點單吃，配上醬油雖然有生魚片的高級口感，但是卻已經完全不是芒果本體，有失原味，因此建議大家還是搭配傳統的「冰品」或是「牛奶」，比較妥當。（文字編輯：沈傳恩）

▲最後三人還是認為，原味吃芒果最好吃。（圖／Really
▲最後三人還是認為，原味吃芒果最好吃。（圖／Really LiLi 授權）
▶ 感謝授權：Really LiLi
原始影片：https://youtu.be/Yw3d_p5DhDY

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