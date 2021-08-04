房市／開店先鋒陳威廷　用空拍機突破重圍

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陳威廷說，絕大部分人不喜歡被調動，因為調動區域最直接影響的就是商圈人脈重新經營，短期收入肯定受影響，但他反而認為「錢買不到的經驗更珍貴」，每次變動都會帶給他不同的新養分。
舉例說明，目前因新制2.0房地合一面臨新的挑戰，他發現土城暫緩重劃區的換屋族群很多，因此預售屋屋主大多自住需求釋出量少，這與他過去在林口、三峽等重劃區的經營經驗大不相同，從餘屋量大變成少量案件可賣，面對這新的困境，他開始思考如何創新突圍。
有天，他想到像抖音這類的短視頻，1、2分鐘影音長度，很能吸引目光，進而想到多數人看預售屋的痛點就是無法想像實際樓層看出去的景觀，他開始研究空拍機，請教專業並學習操作技巧及掌鏡要領，花了半個多月時間從拍片到後製終於完成了第1支影片。
影片完成後因為有質感、內容也豐富，透過網路傳播行銷、店頭播放，在分店櫥窗駐足的人變多了，也有屋主相信陳威廷會好好行銷他的房子，因此放心把房屋委託給他銷售。
陳威廷也將他的創意運用在社區服務中，陳威廷表示，過去公司會有「換紗窗」的社區服務，但因為商圈重劃區都是新大樓，換紗窗較無需求，他今年新年自創「新年許願瓶」將空酒瓶放入燈泡、紙星星、色紙，做好後就是一個吸睛的擺飾，不僅吸引附近社區家有幼兒的家庭，銀髮族也一同積極參與，青銀共創活絡社區居民間的感情。