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3千萬人看爆！莊智淵7年前「神級比賽」曝光　網笑到崩潰

▲桌球教父莊智淵在東京奧運好表現，引發國人關注，而隨即也被翻出七年前的比賽影片，不少網友瘋狂朝聖。（圖/體育署提供）
▲桌球教父莊智淵在東京奧運好表現，引發國人關注，而隨即也被翻出七年前的比賽影片，不少網友瘋狂朝聖。（圖/體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 16:20:04

東奧男子桌球團體8強賽，中華隊今（3）日對上德國，老中青三代聯手出擊，包括桌球教父莊智淵、好手陳建安以及桌球天才少年林昀儒。而就有網友今日挖出莊智淵2014年一場比賽的經典畫面，比賽過程中歡樂無限，兩人輪流搞笑演出，笑翻在場觀眾，截至目前為止，該影片已經突破3千3百萬人觀看，隨著東奧話題不斷，該影片湧入不少海內外球迷熱議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「這一定是莊智淵史上最好笑的桌球賽，這場真的沒看過會後悔，觀看次數跟鬼一樣」原來這場比賽是2014年在高雄舉辦的台苯桌球明星邀請賽的影片，該場選手由莊智淵與比利時選手賽夫（Jean-Michel Saive）來比賽。

結果比賽過程中，一抹以往比賽的緊張氣氛，兩人浮誇搞笑，莊智淵斜對角殺球不斷，迫使賽夫一直往外場移動，而賽夫眼看角度越來越外面，就直接跳出看板外準備接球，結果莊智淵未能打到他所在位置，賽夫直接衝破廣告看板，連球評都忍不住笑出聲，賽夫還搞笑表示「力量呢？我要換一個選手」，後面則是還出現搬桌、拆廣告牆、偷翻記分牌等等搞笑畫面。

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▲賽夫超搞笑直接衝破廣告看板接球，笑翻全場。（圖/翻攝World Table Tennis YT）
而隨著本屆東奧桌球賽事備受關注，該影片又被翻出，不少網友紛紛笑分「來朝聖，怎麼有這麼歡樂的賽事」、「真的好笑到不行」、「超級好笑，肚子好痛」、「如果能歡樂的打，肯定是能讓運動員很輕鬆」、「這畫面太珍貴了吧XD」、「有三千萬人看過是怎麼回事」、「來朝聖了，真的太好笑，好歡樂」、「在場觀眾也笑瘋了」。（編輯：張嘉哲）

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