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當沖4個月「賠光87萬存款」！40歲上班族嘆：什麼都沒了

▲今年台股一度攀上萬八高點，讓國際投資人、散戶都相當關注後續走勢，更有不少民眾想趁勢賺快錢，選擇成為「當沖客」。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年台股一度攀上萬八高點，讓國際投資人、散戶都相當關注後續走勢，更有不少民眾想趁勢賺快錢，選擇成為「當沖客」。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 16:09:42

今年台股一度攀上萬八高點，讓國際投資人、散戶都相當關注後續走勢，更有不少民眾想趁勢賺快錢，選擇成為「當沖客」。不過就有一位40歲上班族在短短4個月內，將「87萬存款」全賠光，完整經歷也引發討論。

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原PO在PTT股票板發文分享自己的經歷，他說自己40歲了，從三月開始買股票，一開始都是買幾支自己選的股票，結果就是「小輸小贏」，但四月開始當沖之後，每天早上上班都心不在焉，且一天天的輸錢，也讓他情緒越來越低落。

原PO隨後貼出對帳單，內容多為當沖長榮、萬海等航運類股，他也無奈表示「從三月到八月已經輸了87萬，銀行也沒有存款了，看著自己的錢都沒了，每天都苦著一張臉。而且回家後，家人都問我是不是有心事，也只能搖搖頭說沒有，根本不敢告訴他們，自己什麼都沒了！」

▲一位40歲上班族在短短4個月內，將「87萬存款」全賠光。（圖／翻攝PTT）
▲一位40歲上班族在短短4個月內，將「87萬存款」全賠光。（圖／翻攝PTT）
不少網友看完後也紛紛回應「當沖最忌想趕快贏回來的心態」、「別再沖了，冷靜一段時間」、「先想好你可以忍受的損益範圍在來沖吧」、「建立制度，我輸錢就兩週不玩當沖」、「花少少錢認清自己不是這個料，也不是沒收穫」。

當沖為當日沖銷（Day Trading）的簡稱，意思是當日開盤後完成買賣股票的動作來賺取價差， 股票不會放到隔天下一個交易日，也稱為不留倉，但其風險也相對長期持股來的高很多，可以短期進帳數萬，也可能慘賠大量金額。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：投資一定有風險，事前應審慎評估，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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