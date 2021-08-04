吐司怎塗醬才專業？她曝老公「另類抹法」　內行讚有層次

早餐是一天的活力來源，可以吃得簡單但絕不能輕忽，而「烤吐司」口味多元、變化豐富，是許多人早餐的首選之一。而吐司到底該怎麼塗抹醬料才專業呢？近日就有一名女網友分享老公的「超另類抹法」，讓許多內行一看紛紛大讚「很有層次感」。

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原PO在PTT女孩板以「

吐司怎麼塗醬？

」為題發文，她表示，自己以前去吃牛排店，有些店家都會附可以塗果醬的吐司，她是那種每個角落都會仔細塗好的人，不管是巧克力、草莓、蒜香都一樣，但她老公則是「

直接挖『一塊』放在吐司上

」，就算塗好了，她看得也很難受，便忍不住問老公，結果老公僅回應「放到嘴巴裡都一樣」，這讓她不禁直呼「你這樣塗一塊我可以挖好幾塊」，而老公則是不以為意繼續挖，她並好奇詢問「大家塗吐司是挖還是仔細塗呢？」

▲一名女網友在PTT分享老公吐司塗醬的「另類抹法」，掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

而原PO老公另類抹醬法曝光，也引發不少吃貨共鳴，紛紛回應「挖！吃起來才有層次感，就像吃麵不拌一樣」、「挖一塊有抹開就好了，勻不勻隨便」、「隨意才有層次感」、「隨便的抹開才好吃阿」、「至少抹開吧！是不在乎角落塗得怎樣。」

不過，也有網友直言「一定要塗勻才好吃」、「絕對是整塊均勻抹醬，而且邊邊也不會留白」、「塗均勻才不會突然吃到一坨果醬」、「我一定要抹勻欸！而且塗三層」、「一定塗到沒有白邊，有強迫症」、「環狀漸層，中間微微尖起和富士山一樣」、「先烤，再均塗薄料，再烤，要酥脆的口感」。（編輯：許苡晴）