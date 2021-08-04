羽球女雙飆髒話被投訴！陸網刷2字解釋 球迷翻影片全愣
中國羽球女雙組合陳清晨與賈一凡，日前在東奧金牌戰中對上印尼拉哈育（Apriyani Rahayu）與波利（Greysia Polii）以19比21、15比21輸掉比賽，拿下銀牌，本以為賽事落幕，但卻因為先前分組賽對上南韓隊時，被拍到在場上不斷罵髒話，引發爭議，昨（3）日，南韓羽球協會正式向世界羽球聯盟（BWF）提出申訴，消息曝光後，中國網友全氣炸，並再度解釋其讀音為何，直呼「韓國真沒文化」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 10:19:45
在上月27日東奧小組賽如火如荼進行，卻發生插曲，中國選手陳清晨、賈一凡對上南韓組合金昭映、孔熙容，結果在比賽過程中，只要得分，陳清晨就會在場上大喊「臥槽」，隨後遭指根本是在辱罵對手，引發爭議，時至今日，雖然陳清晨、賈一凡最後奪得銀牌，不過南韓羽球協會不滿這樣的行為，向向世界羽球聯盟（BWF）投訴。
而消息被轉傳至微博之後，不少網友紛紛留言表示「陳清晨當時說的是Watch out好嗎？不是什麼臥槽」、「沒文化真的可怕，人家說的可是Watch out」、「不是就已經解釋了，輸不起就不要派選手出來比賽，Watch out也能被聽成臥槽，有事嗎」、「沒聽過英文嗎？中國人還需教學外國人英文，可真開我眼界啊」、「輸不起的韓國，格局可真是小呀」。
不過，也有中國球迷看不下去直呼「我真是難以置信，陳清晨在比賽中喊出臥槽被解釋為『Watch out』，有看過影片的人都知道，她過程中不只喊出『臥槽』，還有像是『嘿！槽』、『Lucky！槽』，難道後面的『槽』也是Watch out嗎？當有人提出質疑，陳清晨還能說是發音不好，請問是哪個字發音不好，『Watch out與槽發音有任何諧音嗎？』真是拙劣，感到丟臉」。
而在接收到南韓投訴世界羽球聯盟消息後，陳清晨也出面回應「遺憾是常有的，但我們一直在追求不留遺憾的道路上，前進奧運會之旅結束，但是我們的搭檔之旅還在繼續。」（編輯：張嘉哲）