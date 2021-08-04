COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

家中「WIFI資費比行動4G貴」卻有人辦？答案一面倒：超爽

▲家中「WIFI資費比行動4G貴」卻有人辦？答案一面倒。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲家中「WIFI資費比行動4G貴」卻有人辦？答案一面倒。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 10:29:01

台灣開啟4G行動網路至今，各種應用蓬勃發展，尤其讓物聯網與雲端科技快速進步，更甚接連許多5G的應用也隨之出籠，因此近日就有網友在網路上表示「為何家中『WIFI資費比行動4G貴』卻還有人辦？」沒想到網友們的答案一面倒，直言「其實用起來很爽」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網友們紛紛一面倒表示「家中固網WIFI還是要有」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲網友們紛紛一面倒表示「家中固網WIFI還是要有」。（示意圖／翻攝自pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「行動網路比固網還便宜？為什麼要辦固網？」的文章表示，「雖然說有線無限、無線有限，行動網路用量太大勢必會影響到他人的使用，而台灣的4G吃到飽便宜的要死，我每個月繳488，離峰速度可以跑到160M、尖峰時段也還有80M，反而我這裡的有線電視120M就要月繳699了，更不用說100M快1000元」，因此這讓原PO更直言「大家都說固網WIFI比行動網路還穩定，不過我用了三年來，其實大部分的行動網路品質其實都不錯，打遊戲也行，ping值的表現還比較優秀，那在4G比固網還便宜、穩定度也不輸固網的台灣，是4G太便宜還是固網太貴呢，有沒有這方面的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛一面倒表示「家中固網WIFI還是要有」，「又不是每個地方4G都快」、「你家信號收不到或不穩，吃到飽也沒用」、「我也用4G分享，但穩定度不好」、「行動網路流量用太大有可能被電信公司鎖網速，而且比穩定度，行動網路和固網沒得比，用起來超級爽」、「固網很穩定，當你要WFH，就知道了」、「固網是獨立線路，有頻寬保底＋穩定性高，行動網路是共享寬頻，無法保證頻寬，且同個基地台，遇到流量大戶，就GG惹」。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.61%6.39%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.74%79.26%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.74%37.26%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀