家中「WIFI資費比行動4G貴」卻有人辦？答案一面倒：超爽

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「行動網路比固網還便宜？為什麼要辦固網？」的文章表示，「雖然說有線無限、無線有限，行動網路用量太大勢必會影響到他人的使用，而台灣的4G吃到飽便宜的要死，我每個月繳488，離峰速度可以跑到160M、尖峰時段也還有80M，反而我這裡的有線電視120M就要月繳699了，更不用說100M快1000元」，因此這讓原PO更直言「大家都說固網WIFI比行動網路還穩定，不過我用了三年來，其實大部分的行動網路品質其實都不錯，打遊戲也行，ping值的表現還比較優秀，那在4G比固網還便宜、穩定度也不輸固網的台灣，是4G太便宜還是固網太貴呢，有沒有這方面的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒表示「家中固網WIFI還是要有」，「又不是每個地方4G都快」、「你家信號收不到或不穩，吃到飽也沒用」、「我也用4G分享，但穩定度不好」、「行動網路流量用太大有可能被電信公司鎖網速，而且比穩定度，行動網路和固網沒得比，用起來超級爽」、「固網很穩定，當你要WFH，就知道了」、「固網是獨立線路，有頻寬保底＋穩定性高，行動網路是共享寬頻，無法保證頻寬，且同個基地台，遇到流量大戶，就GG惹」。（編輯：王柏文）