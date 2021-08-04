整合力量重返執政　朱立倫：2022六都一定要過半

昨天才正式宣布參選下屆國民黨主席，前新北市長朱立倫今（4）日一早就展開下鄉請益行程，第一站回到自己的家鄉桃園拜會地方立委。針對2022縣市長選戰他表示，國民黨需要領導力整合各方力量，目標就是2022六都一定要過半，讓國民黨2024能重返執政。
記者李春台/桃園報導
2021-08-04 12:53:13
朱立倫今日一早先到中壢區立委魯明哲服務處拜會，朱立倫提到，昨晚他與桃園市議會黨團開會，幾乎所有黨團全員到齊為他加油，國民黨是一個百年大黨，有太多需要改變的地方，最重要的是國民黨需要領導力，整合各方力量打贏2022，讓國民黨2024重返執政，是大家共同的目標。
朱立倫說，今天在中央，國民黨就是最強而有力的在野黨，監督胡作非為、鴨霸無能的民進黨，他批評民進黨政府防疫做到這麼差、疫苗打得慢，花了8400億紓困又無法解決百姓困境，對於這樣無能的民進黨，國民黨一定要扮演最強力的監督角色，將來人民用選票讓政黨輪替，讓大家重新見到有執政能力的國民黨。
對於現任主席江啟臣喊出國民黨2022縣市長選舉要拿下14個縣市，朱立倫說，任何事情要很務實、具體、有整合能力，國民黨明年選戰第一件事就是要能整合地方不同意見，團結大家重拾領導力，這是地方最重要的心聲，「大家都想贏，我們也一定要贏。」
朱立倫強調，國民黨不會自滿於現狀，更不會自我感覺良好，未來的一年內，政黨支持度及認同度都必須超越民進黨；另外，2022選戰六都一定要過半，「桃園一定要贏回來，台北也一定要贏」，現有縣市要保住，其他的要全力以赴。