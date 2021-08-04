威力彩飆破11億！「4星座、生肖」財運極強　有望中大獎

威力彩連槓36期！下期將在明（5）日開出，而頭獎累積獎金也預估飆至11.5億元。對此，小孟老師也在臉書粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文，表示這「4星座」和「4生肖」財運超旺，有望中大獎，快揪家人朋友一起來看看吧。





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▲威力彩連槓36期，對此，小孟老師也透露4星座、生肖的財運超旺，有望中大獎。（示意圖／NOWnews資料照）

× ▲威力彩連槓36期，對此，小孟老師也透露4星座、生肖的財運超旺，有望中大獎。（示意圖／NOWnews資料照）

Top4：雙魚座

金星落入雙魚座夫妻宮，顯示雙魚座好運不斷，金星也代表美麗與愛情，若可以在下注前觀想喜愛的人再下注，或者讓另一半來下注愛的能量能包圍你，讓你奪得頭彩。





Top3：金牛座





天王星今日落在金牛座，顯示你今日充滿喜氣，若可以吃金黃色食物如：哈蜜瓜、玉米和黃色西瓜，吃完後再去下注，金黃色財氣的能量能守護你，讓你成為下一位幸運兒。





Top2：獅子座





獅子座受太陽與水星入命宮，8月5日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。





Top1：處女座





處女座8月5日磁場很好，受到金星入本命宮，加上太陽與水星入冥想宮位，財運靈感能夠獲得提升，祖先護祐能力很強，建議您在下注前多拜租先或者對著天空遙拜祖先，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。





另外，小孟老師也透露4生肖「龍」、「蛇」、「鼠」和「兔」的財運也是相當不錯。最後，他也透露「開財運方位」為「東北方」，建議往住家或辦公室東北方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來；至於「開運時辰」則是「中午11：00到下午3：00和晚上5：00到晚上7：00」，提供給民眾參考。（編輯：郭佩蓉）



