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戴資穎教阿嬤打羽球！坐椅照樣扣殺　網暖哭：畫面太美

▲戴資穎與阿嬤的感情非常好，常常都會在社群平台貼出合照，看出祖孫情非常深厚。（圖/戴資穎IG）
▲戴資穎與阿嬤的感情非常好，常常都會在社群平台貼出合照，看出祖孫情非常深厚。（圖/戴資穎IG）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 15:02:32

世界球后戴資穎日前剛結束東奧賽程，在羽球女子單打項目奪得銀牌，除了刷新自己在奧運的紀錄外，也是我國第一位在羽球單打拿到獎牌的選手，全國都為她祝賀，也因為這次東奧賽事，關注戴資穎IG人數暴漲，突破135萬人，不少網友仔細翻閱過去戴資穎的生活點滴，發現過往戴資穎曾教導自己的阿嬤打羽球，兩人祖孫情讓不少人暖哭。

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戴資穎在去年於個人IG貼出影片表示「這是奶奶的羽球初體驗，看看奶奶有沒有學到我比賽的精髓！」影片中，戴資穎耐心的教導奶奶擊球的技巧，由於擔心地滑奶奶摔倒，於是讓奶奶坐在椅子上，小戴則是拋球給奶奶回擊，結果奶奶突然一顆殺球飛過來，讓戴資穎也笑說「奶奶！妳這樣擊球太快我打不到」，隨後經過指點，奶奶也能與戴資穎多拍回擊，畫面相當溫馨。

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▲戴資穎先前教奶奶打羽毛球，畫面曝光後引發球迷大讚溫馨。（圖/戴資穎IG）
該影片也引來破15萬人觀看，不少粉絲紛紛留言「東奧後才關注小戴，看到這影片暖哭了」、「畫面太美了....好棒的祖孫情」、「阿嬤坐在椅子上還能殺球是怎樣XD」、「阿嬤跟小戴都好可愛」、「好可愛啊！這祖孫情太暖了」、「阿嬤根本是教練吧XD年輕時是不是也有打過羽球哈哈」、「奶奶都一點就通耶！很厲害，超溫馨的」。

而事實上，戴資穎與奶奶的感情真的非常好，經常也能看到他在社群平台發上與奶奶的合照，奶奶接受採訪時，也表示都會與小戴在晚間通話，這次戴資穎奧運奪得銀牌，戴爸戴楠凱則說「阿嬤因為小戴輸球整夜睡不好，大概是不喜歡輸的感覺」顯見阿嬤疼孫的情懷，溢於言表。（編輯：張嘉哲）

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