租屋秒送7000元！房東揭「真實用途」 眾驚：有夠聰明的
如果在外地唸書、工作的人都必須要租屋，但遇到好的房東只能說是可遇不可求，人人都希望租屋能夠有好說話又親切的房東。近日，就有網友表示「自己最近剛買了一棟中古屋來出租，但卻不知道要買什麼家具來點綴房間，於是想出一招人讓房客也能滿意的方法，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 15:04:47
原PO在「Dcard」貼文指出「最近剛入手了一棟中古屋，因為不知道房間內該如何佈置，所以只買了一個新的雙人床墊，新的收納型書桌以及新的折疊式衣架，另外提供兩個衣櫃跟冷氣，但是要佈置成學生喜歡的房間真的不簡單，所以只要租屋，我就會給房客7000元去選購他們自己喜歡的傢俱，用發票來報帳，我也是蠻期待他們的佈置。」
貼文一出，網友紛紛回應「真的很佛，有的房東提供的傢俱都是很老舊或是不太好的，相比之下讓租客自己選購比較好」、「這樣的房東好讚啊....」、「好羨慕，哪像我房東摳的要命」、「為什麼大家都可以遇到好房東」、「好羨慕....我的家具都好老舊....房東壞了也不修理」、「有些房東附的家具都很老舊了，不然就是堪用但看起來就是很醜QQ」。
另外，也有不少網友大讚這樣做非常聰明，表示「我覺得訂一點規定的話，給一點修改貼補金讓租客自己去修整，這也是一種投資做法，畢竟大部分的人應該都會想要把新住的地方做打造，可是房東願意出資補助，這種的應該會有不少人想租」、「wow！這樣真的有夠聰明的，租客不會東怪西怪，省去管理麻煩，未來租房家具也都很新的更好租，觀感很好」。（編輯：張嘉哲）