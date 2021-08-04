冷氣開「27度」飄臭味！調低就沒事 內行揭關鍵：通病了
台灣的氣候每到夏日就酷暑難耐，不少民眾都會打開冷氣涼爽一下，冷氣成為夏天最辛苦的家電，圍繞著冷氣的相關討論也成為網路上的熱門話題。就有位網友透露，自家冷氣只要開在27度就會飄出臭味，但若將溫度調低到26度就沒事，讓他相當困擾。文章一出引發討論，不少內行網友也立刻揪出原因。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 17:28:46
原PO在臉書社團《爆系知識家》發文表示，「請問為什麼冷氣設定到27度就會有臭味？26度就不會？」透露自己冷氣買了約1年多，還算新，使用環境則是5坪小坪數的房間。
問題曝光後掀起討論，內行網友紛紛指出會造成這個現象的原因在於，開27度會變成送風，機體內的霉味或異味就會被吹出。「因為低於室溫，變成送風，機體沒有防霉，就會有霉味」、「27度狀況下你的冷氣壓縮機沒在製冷，所以你等於開風扇在吹。但風扇前面還有一個冷排因為沒制冷，所以他就臭了」、「溫度有沒有到達啟動壓縮機的關係～有啟動是冷氣，沒啟動是送風」、「冷氣會有異味，表示鼓風機或是其他風道，濾網，發霉了，找洗冷氣來洗一洗，就一勞永逸」。
另外也有網友分析其他原因，「冷氣師傅是跟我說這是變頻的通病」、「溫度調太高已達設定溫度，壓縮機沒動就會出現的味道」、「先確認是否冷暖型空調機，溫度高的時候會有一點臭味，跑一陣子後就會沒了，一般電暖器剛開機也會有這狀況，好像是鰭片的保護油膜高溫會蒸發造成的異味」、「洗冷氣的師傅說這是通病，所以現在都設定在25-26」、「變頻通病！冷氣關後開送風定時1小時，有效改善」。（編輯：倪浩軒）