影／網購族慎防！他解析超難識破的「第三方詐騙」

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「三方詐騙」意指詐騙者、真賣家及真買家等三方角色，詐騙者以雙面手法，一方面扮演「假買家」，假裝要與真正的網路賣家購物，取得網路賣家的匯款資料，同時扮演「假賣家」，開設假的賣場，等有真正的買家上鉤。詐騙者要求買家將款項匯至「真賣家」的匯款帳戶，等待賣家收到貨款後，理所當然出貨，結果詐騙者拿到貨品。
真買家付了錢卻沒收到貨，真賣家不但損失貨品，還有可能被告詐欺而讓帳戶被警示，「第三方詐騙」手法不僅騙走買家的錢，還讓真賣家替真正的詐騙者背黑鍋。
網購時不論是上網買東西或賣東西，在進行網路購物交易時都需多加提防，除了以匯款的方式進行交易以外，也可以使用貨到付款或是面交等方式交易。在網購時除了慎選優良有信用的網購平臺之外，也要避免私下透過通訊軟體聯繫交易事宜，以保障消費權益。影片曝光後，網友們也紛紛留言：「買空賣空，白手套詐騙的感覺～」、「詐騙真的很猖狂」、「有聽過這個詐騙，真的無解只能小心！」（實習編輯：譚翠兒）
▶ 感謝授權： Nick老師
完整影片：https://youtu.be/ceZYrEmkjoYY
※ 詐騙手法日益新，你我務必要小心！反詐騙專線請撥打165。