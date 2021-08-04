奧恰打贏台灣！維基百科遭改「這3字」 球迷怒揭真相
東奧台灣桌球男團，昨（3）日出戰德國隊的比賽，兩隊打到第五點才分出勝負，在第二點單打的比賽中，林昀儒以3：2擊敗奧恰洛夫成功雪恥，而在決勝的第五點裡，奧恰洛夫則以直落三的成績打敗莊智淵，最終由德國帶走比賽勝利，但就在台灣桌球男團輸掉比賽後，有眼尖網友發現發現奧恰洛夫的維基百科被竄改姓名，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 17:33:35｜2021-08-04 17:34:35
日前一位網友在搜尋奧恰洛夫的資料時，意外發現維基百科上，奧恰洛夫的名字後面多了「討厭鬼」三個字，並在網路論壇《Dcard》發文呼籲「大家還是要保持尊重、尊敬、禮貌，奧恰洛夫也是一位值得尊敬的對手！」
這篇貼文也引起網友熱議，不少人表示「奧洽明明是可愛鬼啊，不要這樣亂改」、「每次有這種大型的國際比賽，一日球迷跟粉絲都會出現，是不知道小林跟老莊都是奧恰朋友喔？」、「就是有這種一日球迷，亂改別人名字真的沒禮貌，奧洽跟老莊也是好朋友，其實這些球員場下感情都比我們想像的好」、「奧恰之前跟小林還是隊友，跟老莊也不錯，真的不要在那邊亂搞」。
不過經《NOWnews》記者查詢，目前奧恰洛夫在維基百科的名字已經被改回。事實上，奧恰洛夫以前和林昀儒曾是戰友，私下跟莊智淵也是好朋友，昨天在賽後，奧恰也在IG貼出與小林的合照寫道「場上是很好的對手，場下是很好的朋友」顯見兩人的好交情。（實習編輯：王麗雯）