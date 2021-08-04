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不愛吞藥丸！護理哥曝「一招」秒變粉末　全場驚：太神奇

▲美國有護理系學生分享，不用湯匙就能讓藥丸變粉末的妙招。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲美國有護理系學生分享，不用湯匙就能讓藥丸變粉末的妙招。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 18:21:29

許多人在吃藥時最怕遇到藥丸，因此總會需要用湯匙壓碎磨粉。對此，美國一名護理系的學生分享妙招，不需要花費力氣磨粉，只要用「針筒和水」，就可以輕鬆讓藥丸溶解，影片一出，也立刻吸引網友回應。

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根據《Buzz Feed》報導，美國一名護理系學生庫里（Nicholas Curry）在《TikTok》表示，只要用一招就可以輕鬆讓藥丸溶解，只見他先把一顆藥丸放進空針筒，接著將內筒推桿往下壓住藥丸，再吸入2cc的水，使壓推管排出多餘的空氣，最後用手指抵住針孔洞，將推桿向後拉撞擊藥丸，沒過多久藥丸便會溶解在水中。

▲庫里將藥丸放進空針筒，吸水後再排出多餘空氣，最後抵住針孔洞，將推桿向後拉撞擊藥丸。（圖／翻攝自《@yo_curry6》TikTok）
▲庫里將藥丸放進空針筒，吸水後再排出多餘空氣，最後抵住針孔洞，將推桿向後拉撞擊藥丸。（圖／翻攝自《@yo_curry6》TikTok）
影片曝光後，也吸引1100萬次觀看，紛紛留言回應，「這真的是個好方法，謝謝」、「我一直以來都用湯匙壓碎藥丸，這個辦法好極了」、「我當護士20年都不知道」、「我第一次知道這個方法，真的為我生活帶來很大的改變」、「哇！這真的太聰明了」、「我餵藥給祖母的時候總得磨碎所有藥丸，現在有了這個方法肯定會輕鬆不少」。

另外，也有內行的網友解釋，「這是因為製造了一個真空的環境，將液體吸入藥丸的孔隙中，才會讓藥丸溶解」。事後，庫里也透露，其實這項技巧是護理師的媽媽傳授的，但他也提醒，並非所有藥物都能安全溶解或適合溶解，「若計劃在醫院裡這樣做，則應該先和主管機關確認是否恰當」。（編輯：許智超）

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