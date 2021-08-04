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客戶LINE頻傳「5字慣用語」！女崩潰求助　過來人秒懂

▲女網友抱怨公司客戶總是在LINE傳來「5字慣用語」，苦惱求助網友意見。（示意圖／取自pixabay）
▲女網友抱怨公司客戶總是在LINE傳來「5字慣用語」，苦惱求助網友意見。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 18:22:45

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，通訊軟體LINE成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有貼圖可以使用，讓聊天情境十分生動，甚至不少上班族也會通過LINE與客戶聯繫互動。不過就有位女網友抱怨，客戶老是在LINE上傳來「5字慣用語」，讓她崩潰直喊「真的會一把火冒起來！」

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原PO在PTT女孩版發文，透露自己的工作性質屬於要一直接聽電話跟回覆LINE訊息，但有位客人的習慣卻讓她難以接受，經常會打來電話叫原PO回電然後就秒掛，不然就是在LINE上討論事情到一半，卻又要求原PO打電話給他。

▲原PO提到LINE上面總是有許多廣告，尤其一起早床常見訊息被廣告塞滿，不知道該如何是好，貼文曝光引發熱議。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲原PO爆怨客戶經常傳LINE過來說「打電話給我」，讓她抱怨「可不可以自己打來？」。（示意圖／翻攝LINE官網）
原PO抱怨有時候已經在忙了，再頻頻看到該客人傳來LINE訊息「打電話給我」，直呼「真的會一把火冒起來！」但苦惱又不能得罪客人說不做對方生意，無奈表示要怎麼有禮貌的跟他說，有事情「可不可以自己打來啦？煩死！」

貼文一出引發討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「忙的時候就當沒看到」、「現在網路電話這麼普及，還有人要這樣省電話費喔」、「就不要打回去啊」、「以前有個朋友也是這樣，為了省電話費，有事找就傳簡訊要別人打給他」。（編輯：倪浩軒）

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