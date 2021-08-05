肯爺試聽會「空氣」出售！狂粉竟以這驚人天價成交

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▲一位粉絲在eBay上貼出一張模糊的照片，照片中可見一個透明的塑膠袋上面寫著：「Donda演唱會的空氣」。(圖˙/擷取自eBay)

這場在亞特蘭大城的梅賽德斯-賓士體育場舉辦的Donda演唱會活動一票難求，一位幸運粉絲看準這點，決定出售該活動的「樣品」，並將演唱會空氣以起價美金3,333.33元(約新台幣9.3萬元)在eBay上出售，金額還不包括額外計算的美金4元運費。

雖然這顯得有點荒謬，但這已不是肯爺的粉絲第一次發生類似事件；

，就有粉絲成功將他其中一場演唱會的空氣賣到美金6萬元。