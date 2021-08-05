肯爺試聽會「空氣」出售！狂粉竟以這驚人天價成交

根據The China Post報導，近幾年來，明星相關產品和聯名商品總是能讓粉絲為之瘋狂，如防彈少年團與麥當勞推出的專屬包裝就刮起炫風，顯示粉絲會使勁全力的蒐集任何與他們偶像相關的東西。
The China Post/綜合報導
2021-08-05 19:00:00
然而，顯然這些商品根本不需要是「有形的」。近期，一個聲稱裝滿美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）新專輯《DONDA》試聽會空氣的塑膠袋在eBay上以美金7,600元(約新台幣21.2萬元)的驚人價格售出。
根據外媒報導，一位粉絲在eBay上貼出一張模糊的照片，照片中可見一個透明的塑膠袋上面寫著：「Donda演唱會的空氣」。
這場在亞特蘭大城的梅賽德斯-賓士體育場舉辦的Donda演唱會活動一票難求，一位幸運粉絲看準這點，決定出售該活動的「樣品」，並將演唱會空氣以起價美金3,333.33元(約新台幣9.3萬元)在eBay上出售，金額還不包括額外計算的美金4元運費。
很快地，粉絲便開始在網上競標，努力的將與這位美國饒舌歌手幾乎沒有關連的演場會空氣占為己有。
標示為「Donda演唱會最後正式肯伊威斯特—梅賽德斯-賓士體育場空氣包」的商品後來迅速被一位狂粉以美金7,600元購入。
雖然這顯得有點荒謬，但這已不是肯爺的粉絲第一次發生類似事件；早在2015年，就有粉絲成功將他其中一場演唱會的空氣賣到美金6萬元。
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