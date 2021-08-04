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用男友手機叫外送！女一看「歷史紀錄」臉綠：竟揪出渣男

▲一名女網友透露自己拿男友手機叫外送，一看歷史紀錄卻崩潰了。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名女網友透露自己拿男友手機叫外送，一看歷史紀錄卻崩潰了。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 20:39:24

近年來美食外送平台崛起，民眾只要待在家中動動手指，就有外送員將餐點送到家門口。不僅食物餐點，更有越來越多生活用品也能透過外送平台購買。不過就有位女網友透露，自己拿男友手機點外送，結果一看歷史紀錄卻崩潰了，直呼「從沒想過劈腿會發生在我身上！」

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原PO在臉書《外送師ㄟ543》發文，表示平常男友手機一直都是隨便給她看，結果日前拿男友手機點外送時，發現男友的搜尋紀錄內有「保險套」，但原PO很確定男友家裡的保險套還沒用完，登時內心警報大響，直呼「從沒想過劈腿會發生在我身上..」

▲原PO在男友的外送搜尋紀錄發現保險套，登時緊張起來。（圖／翻攝自《外送師ㄟ543》臉書）
▲原PO在男友的外送搜尋紀錄發現保險套，登時緊張起來。（圖／翻攝自《外送師ㄟ543》臉書）
隨後原PO再瀏覽男友過去叫外送的歷史紀錄，發現有一個地址不是兩人的家，一查發現是某間汽車旅館，原PO直呼「那個汽旅我根本沒去過！」，最後不禁無奈提醒大家，「渣男會刪聊天紀錄，但可能會忘記刪外送紀錄，這是個抓姦的線索」。

網友們紛紛在底下留言回覆說，「難怪有人會叫外送員幫看有沒有劈腿，綠帽真氾濫」、「一定是他朋友在汽車旅館剛好沒有套子所以請他幫忙買的，一定是啦」、「可以換新男友了」、「還有看過把網拍聊天室當出軌聊天室的勒」。（編輯：倪浩軒）

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