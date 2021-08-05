掉髮是警訊！美女營養師揭「缺鐵8症狀」　曝補鐵吃法　

缺鐵是不少人常會面臨的問題，但可能沒有注意到身體的警訊。近日美女營養師高敏敏就在臉書分享「缺鐵8症狀」，其實缺鐵也會導致毛囊得不到充足氧氣而掉髮，趕快來檢視一下自己是否有缺鐵危機吧！





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高敏敏表示，曾經有一位女性到門診時說她最近可能咖啡或茶喝太多，造成喘不過氣、心跳過快，測了脈搏心跳每分鐘達100多下，洗頭時還發現排水孔有許多掉髮，整個人看起來也很疲倦面色蒼白，原本有運動習慣現在居然走路也會喘...她並曝光缺鐵可能會出現的「8大症狀」。





1.疲倦





鐵質是血紅素的成分之一，可幫助紅血球運送氧氣至全身器官，若鐵質不足，身體就沒辦法製造足夠的健康紅血球，將氧氣提供給全身利用，因而容易造成疲勞、精神不濟的現象。





2.掉髮





缺鐵會導致毛囊得不到充足氧氣、養分而掉髮。





3.頭暈、頭疼





鐵濃度不足，最先會影響腦部的供氧不足，這時腦部血管會擴張，引發頭痛、頭暈。





4.容易寒冷





紅血球缺鐵而無法有效把血氧輸送供應到全身，也會讓人容易發冷、畏寒。





▲美女營養師高敏敏在臉書分享「缺鐵8症狀」，其實缺鐵也會導致毛囊得不到充足氧氣而掉髮。（圖／高敏敏營養師授權提供）

鐵可以幫助紅血球運送氧氣，如果缺鐵導致血中氧氣不足，心臟就必須加速工作，打出更多的血液，才能有更多的氧氣被輸送出去，因此就容易產生心悸的狀況。





6.容易喘





如果體內鐵不足，就不能正常輸送到氧氣到細胞。所以大腦只能將氧氣充分地輸送到身體「重要」的部位。因此不論怎麼呼吸仍會有缺氧感覺。所以在排除掉疾病的因素下，連平常走路都會喘的話就有可能是身體缺鐵。





7.臉色發白





因為血紅蛋白會讓臉色看起來紅潤有氣色，包括嘴唇、下眼皮內側、牙齦等部位，可以檢查這些部位，若比平常淡白許多，就可能是缺鐵的現象。





8.舌頭易痛





缺鐵除了讓舌頭較無血色，也會減少紅血球中的肌紅蛋白，這是維持肌肉健康的重要蛋白質。少了肌紅蛋白，你的舌頭會看起來異常平滑，而且因腫脹發炎而疼痛。





高敏敏進一步分享「補鐵吃法」，她指出，維生素C搭配鐵質一起吃，能讓吸收更加分！她也推薦補鐵食物，包括：紅莧菜、豬血、鴨血、芭樂、番茄、柑橘類等。





文末，高敏敏提到，鐵是人體內許多功能所必需的微量元素，身體缺鐵可能會出現容易疲倦、臉色蒼白、虛弱、或是暈眩等，所以不只女生要補充，現在發育期間的青少年、男性缺鐵的比例也很高，充足適量的鐵質，對人體是很重要的。





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