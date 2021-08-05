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公司突然來新人！他見「工作內容」臉綠了　眾反喊：恭喜

▲若遇上一位突然來的新人，而對方的「工作內容」與自己全相同，是什麼意思呢，對此，就有網友相當好奇，貼文一出，眾人反喊「恭喜」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲若遇上一位突然來的新人，而對方的「工作內容」與自己全相同，是什麼意思呢，對此，就有網友相當好奇，貼文一出，眾人反喊「恭喜」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-05 10:23:11

在職場上除了要處理繁瑣的工作事宜，還得與上司、同事經營良好關係，實屬不易；不過，若遇上一位突然來的新人，而對方的「工作內容」與自己全相同，是什麼意思呢，對此，就有網友相當好奇，貼文一出，眾人反喊「恭喜」。

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該名網友昨（4）日在PTT以「 公司突然來位和自己同位置的人」為題發文，表示上班的時候，發現公司突然來了一位新人，「從同事那得知，他工作的內容是和我同位置」。

原PO接著說道，但因為他們公司都是各司其職，幾乎較少同工作內容的；另外，老闆竟然還要求他把工作內容盡快教給新人，讓他很困惑，「想問公司突然來位和自己同位置的人，是什麼意思」？

▲若遇上一位突然來的新人，而對方的「工作內容」與自己全相同，是什麼意思呢，對此，就有網友相當好奇，貼文一出，眾人反喊「恭喜」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲若遇上一位突然來的新人，而對方的「工作內容」與自己全相同，是什麼意思呢，對此，就有網友相當好奇，貼文一出，眾人反喊「恭喜」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「你還不離職」、「問問你主管或是隔壁單位主管的口風」、「你心裡已經有答案了，還上來問」、「叫你回家吃自己的意思」、「要把你裁掉省錢啊」、「掰了，東西收一收」、「藏招呀，不然呢」。

不過，也有不少網友認為，有很大的可能是要升遷了，「恭喜升職」、「你要升官了」、「你要榮升了」、「高升了，恭喜」、「升遷了，恭喜」、「 求加薪，讓他看看你的企圖心～加油!」。（編輯：郭佩蓉）

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