公司突然來新人！他見「工作內容」臉綠了　眾反喊：恭喜

在職場上除了要處理繁瑣的工作事宜，還得與上司、同事經營良好關係，實屬不易；不過，若遇上一位突然來的新人，而對方的「工作內容」與自己全相同，是什麼意思呢，對此，就有網友相當好奇，貼文一出，眾人反喊「恭喜」。





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該名網友昨（4）日在PTT以「 公司突然來位和自己同位置的人」為題發文，表示上班的時候，發現公司突然來了一位新人，「從同事那得知，他工作的內容是和我同位置」。





原PO接著說道，但因為他們公司都是各司其職，幾乎較少同工作內容的；另外，老闆竟然還要求他把工作內容盡快教給新人，讓他很困惑，「想問公司突然來位和自己同位置的人，是什麼意思」？





▲若遇上一位突然來的新人，而對方的「工作內容」與自己全相同，是什麼意思呢，對此，就有網友相當好奇，貼文一出，眾人反喊「恭喜」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

不過，也有不少網友認為，有很大的可能是要升遷了，「恭喜升職」、「你要升官了」、「你要榮升了」、「高升了，恭喜」、「升遷了，恭喜」、「 求加薪，讓他看看你的企圖心～加油!」。（編輯：郭佩蓉）



