是否跟進北市讓八大行業復工？侯友宜：還沒有這些規劃！
雙北繼3日起開放餐飲的內用後，北市規劃最快9月讓八大行業復工，新北是否跟進解封也備受關注；新北市長侯友宜今（5）日強調，「新北市還沒有這些規劃！」至於八大行業什麼時候能夠正式的開業，會滾動式的檢討。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-05 11:42:24
侯友宜今日出席「國家電影中心完工視察暨交棒感恩活動」，針對疫情警戒從三級降至二級後，北市規劃讓八大行業復工的議題受訪；侯友宜表示，所有行業要逐漸的開放，新北一定是分梯次、分階段做檢討，八大行業或有其它尚未開放的行業，都會逐漸的來檢討。
侯友宜話鋒一轉的說，不過目前為止，「新北市還沒有這些規劃」，最重要規劃的是「以我們疫情影響最少，然後能夠落實防疫為最主要的目的」；所以八大行業什麼時候能夠正式的開業，會滾動式的檢討，「看疫情的狀況，再來採取我們的目標管理」。
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