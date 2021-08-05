吃「這款」麵包要小心？女一咬秒吐：我的天　網反揪關鍵

無論在吃什麼東西之前，若能先檢查一下食物的外觀及氣味，除了替自己的健康把關，也能多一份心安！對此，就有一名女網友抱怨，表示自己吃了一口超市買的大理石麵包，結果下秒立刻吐出來，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在《Dcard》上以「吃大理石要注意紋路」為題發文，表示在幾日前，她和媽媽去超市買了一條大理石起酥蛋糕，豈料隔天起床要吃時，她看到有塊「黑黑的」，「那時候覺得稍微奇怪沒有多想，畢竟前一天才買的麵包，後來越看越覺得不像巧克力很多的地方，看其他塊也有」。





原PO當時就在想是不是「發霉」，「我把一小塊放進嘴裡，我的天，瞬間不對勁，整個雞皮疙瘩都起來了，我馬上吐出來」，後來原PO媽媽也說，在吃的時候就覺得怪怪的，以為只是難吃，沒想到是發霉，可是她和原PO爸爸都有老花眼，根本看不清楚，因此也吃了不少下肚了。





▲女網友PO出發霉的大理石蛋糕。（圖／翻攝自《Dcard》）

得到這樣的回應，原PO媽媽也傻眼「那麻煩店長先吃吃看，如果沒怎樣再跟我說」，經過一來一回的溝通，店長最後還是有道歉，並給了一條當天現做的蛋糕。但也讓原PO忍不住抱怨「真的想要告訴大家，吃東西之前一定要注意啊，還有如果看到感覺怪怪的，拜託不要跟我白癡親自實驗」。





貼文一出，掀起熱議，「我也沒看出來，還以為是巧克力結塊在那邊，竟然是發霉」、「真的完美偽裝欸…」、「有夠噁」；但也有網友反揪關鍵，「蛋糕類水份較高真的容易發霉，拿回家有冰嗎？」、「這種蛋糕當天沒吃要冰吧？不然就很容易發霉，怎麼會買回去一天了還回去怪人家沒有控管好」、「原po買回去有冰嗎？如果有冰還發霉才是店家品管的問題」。（編輯：郭佩蓉）



