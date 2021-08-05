COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

吃「這款」麵包要小心？女一咬秒吐：我的天　網反揪關鍵

▲一名女網友抱怨，表示自己吃了一口超市買的大理石麵包，結果下秒立刻吐出來，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名女網友抱怨，表示自己吃了一口超市買的大理石麵包，結果下秒立刻吐出來，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-05 11:56:11

無論在吃什麼東西之前，若能先檢查一下食物的外觀及氣味，除了替自己的健康把關，也能多一份心安！對此，就有一名女網友抱怨，表示自己吃了一口超市買的大理石麵包，結果下秒立刻吐出來，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在《Dcard》上以「吃大理石要注意紋路」為題發文，表示在幾日前，她和媽媽去超市買了一條大理石起酥蛋糕，豈料隔天起床要吃時，她看到有塊「黑黑的」，「那時候覺得稍微奇怪沒有多想，畢竟前一天才買的麵包，後來越看越覺得不像巧克力很多的地方，看其他塊也有」。

原PO當時就在想是不是「發霉」，「我把一小塊放進嘴裡，我的天，瞬間不對勁，整個雞皮疙瘩都起來了，我馬上吐出來」，後來原PO媽媽也說，在吃的時候就覺得怪怪的，以為只是難吃，沒想到是發霉，可是她和原PO爸爸都有老花眼，根本看不清楚，因此也吃了不少下肚了。

▲女網友PO出發霉的大理石蛋糕。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出發霉的大理石蛋糕。（圖／翻攝自《Dcard》）
後來，原PO媽媽和店家反應「昨晚買的蛋糕，今早就發霉」，店家看了一下，便拿了一條原味蛋糕給媽媽，請她回家拍張照再拿過來。接著，媽媽和店長說，「這是吃的東西，品質應該管控好」，但店長卻回「應該是最近一直下雨導致，發霉吃下肚應該就食物中毒或拉肚子，沒什麼」。

得到這樣的回應，原PO媽媽也傻眼「那麻煩店長先吃吃看，如果沒怎樣再跟我說」，經過一來一回的溝通，店長最後還是有道歉，並給了一條當天現做的蛋糕。但也讓原PO忍不住抱怨「真的想要告訴大家，吃東西之前一定要注意啊，還有如果看到感覺怪怪的，拜託不要跟我白癡親自實驗」。

貼文一出，掀起熱議，「我也沒看出來，還以為是巧克力結塊在那邊，竟然是發霉」、「真的完美偽裝欸…」、「有夠噁」；但也有網友反揪關鍵，「蛋糕類水份較高真的容易發霉，拿回家有冰嗎？」、「這種蛋糕當天沒吃要冰吧？不然就很容易發霉，怎麼會買回去一天了還回去怪人家沒有控管好」、「原po買回去有冰嗎？如果有冰還發霉才是店家品管的問題」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.76%6.24%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.74%80.26%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.89%37.11%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀