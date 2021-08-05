要外送員上3樓被拒！她氣刪APP「不想爬就講」　遭網嗆爆

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用，而現在正值疫情期間，多數人都會使用「無接觸取餐」；不過，就有一名女網友表示自己住在3樓，請外送員送上樓，但對方卻以「避免接觸」拒絕，讓她氣到卸載APP，貼文一出，掀起熱議。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示等了一小時的外送，結果到了還得自己「下樓取餐」，因為外送員說要「避免接觸」，讓她傻眼「請問現在有規定現金點餐，外送員不送上樓？給現金不接觸嗎」？





原PO愈想愈氣，忍不住大罵「外送員不想爬樓梯就直說嘛，何必拐彎抹角的說是因為公司規定，公司規定的話，應該在我們點餐前就要公告給我們看啊，不是嗎」，最後外送員仍堅持不送上樓，而官方客服也直接取消訂單，讓她直接氣到卸載APP。





▲女網友氣到刪APP。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

她氣憤地說，之前用信用卡付款時，有些外送員很愛把東西掛門上，然後就走了，「掛在門把上，我是要怎麼開門拿東西？所以我很討厭用信用卡點餐，一開門看到東西掉地上，心裡就很不爽」，因此她後來才都選用「現金」付款，「所以我寧願用現金支付，請他們送上樓，有過份嗎？而且我不是住4樓5樓的，住3樓而已」。





貼文一出，卻遭到網友們砲轟，「自己下樓拿很難嗎？」、「麻煩自己去買，不要叫外送了」、「看到您卸載了app，只能，恭喜外送員？」、「防疫期間外送員不能上樓喔」、「三樓而已？而已？」、「下樓拿很難嗎？三樓而已又不是四樓」、「除非你行動不便，不然自己下樓取餐有什麼困難嗎」、「還好你卸載了，不然更多外送員可憐」。





另外，也有網友給出建議，「我本身也是外送員，也都會叫外送，如果真的遇到這種掛門上，其實您為何不換個方式，門口放個箱子或者凳子之類的，是不是就可以避免這類問題」、「那就用繩子垂吊取餐啊！都幫忙買了，下個樓而已也不願意」、「社區都擺桌子，讓住戶自己下來拿」。（編輯：郭佩蓉）



