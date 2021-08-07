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影／韓國果乾巧克力製作過程　排滿新鮮水果　ASMR超療癒

▲美味繽紛的果乾巧克力，要如何製作呢？（圖／Yummy Yammy 授權）
▲美味繽紛的果乾巧克力，要如何製作呢？（圖／Yummy Yammy 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-07 20:00:00

巧克力文化相當漫長，而且世界各地不少國家都有自己的特色巧克力，百搭的特色，讓它不僅能單吃，更可以和其他食材混合食用，別有一番風味。Youtube頻道「Yummy Yammy 」分享韓國大邱甜點店，分享如何製作韓國果乾巧克力的過程。新鮮水果碰上香甜的白巧克力，會是怎樣的景象呢？全片甜點製程ASMR，排好排滿的擺盤，讓人直呼超療癒！

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▲預先準備的多種水果，都需要切片擺盤。（圖／Yummy
▲預先準備的多種水果，都需要切片擺盤。（圖／Yummy Yammy 授權）
 

「Yummy Yammy」訪問位於韓國大邱的一間甜點店「글라소디（GLASODY）」。影片一開始，既然是果乾巧克力，水果的準備自然就相當重要，店內準備了相當多不同種類的水果，其中包含「西柚」、「檸檬」、「葡萄」、「奇異果」、「櫻桃」等，切片完後放在盤上，相當療癒。

▲擺盤後的水果，必須要風乾去水。（圖／Yummy
▲擺盤後的水果，必須要風乾去水。（圖／Yummy Yammy 授權）
緊接著將盤子上擺放整齊的水果去水風乾，再拿出事先準備的白巧克力隔水加熱，將其融化，如此一來事前準備工作就已經完成，再來將水果放在白巧克力漿上，放入冰箱冷卻，美味的果乾巧克力就完成了。

一片片方正繽紛的果乾巧克力，在塑膠套的包裹之下，質感極高；影片最後將甜點成品放入黑色信封袋中，就變成一個精美的禮物，拿來送人誠意十足。（文字編輯：沈傳恩）

▲經過包裝後，質感大幅提升。（圖／Yummy
▲經過包裝後，質感大幅提升。（圖／Yummy Yammy 授權）
▶ 感謝授權：Yummy Yammy 
原始影片：https://youtu.be/P1iP8QV14hg

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