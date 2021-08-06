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影／小S遭「奧運小粉紅」出征　他神邏輯分析打臉網友

▲ 小S、蔡依林等藝人，因支持台灣選手慘遭奧運小粉紅出征，他神邏輯分析打臉網友。（圖／攝徒日記Fun TV 授權）
▲ 小S、蔡依林等藝人，因支持台灣選手慘遭奧運小粉紅出征，他神邏輯分析打臉網友。（圖／攝徒日記Fun TV 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-06 16:00:00

2020 東京奧運如火如荼展開，台灣選手亮眼成績成為近期討論焦點，不少政治人物、藝人等公眾人物都紛紛獻上應援祝賀。但近期藝人小 S 、蔡依林等台灣藝人，卻因為為中華台北隊應援打氣，慘遭中國「小粉紅」出征，其中藝人小 S 因一言邀請「國手」聚餐，遭中國網友出征，痛失4個品牌代言。對此 YouTube 頻道「攝徒日記Fun TV」發表自身感想，神邏輯分析「奧運小粉紅」出征理由，打臉許多中國網友。

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影片中「攝徒日記Fun TV」的八炯說道，若以「小粉紅」族群的思考邏輯，中國網友認為的「一個中國」原則，在東京奧運上應是有 3 個中國代表團「台灣、香港、中國」出賽，但「奧運小粉紅」卻因為藝人小 S ，將台灣選手視為「國手」一詞，認為違反上述提到的原則，便紛紛在網路上留言出征，控她有「辱華、台獨」嫌疑。

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▲ 小S因「邀請國手」吃飯一言，遭中國代言品牌切割。（圖／攝徒日記Fun TV 授權）
 

對此八炯解析，若小粉紅認為「國手」一言視為台獨象徵，那是不是代表「不認同」台灣是中華人民共和國，神聖不可分裂的一部分？另外影片中他也嘲諷「中國酸民」，儘管常對美國，或時尚品牌等進行撻伐抵制，但等到新品出爐，仍常出現「搶售一空」等現象，也有不少中國官員家人在美國居住、置產等。

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▲ 他按照小粉紅邏輯分析，「台灣省」隊難道不算是（中國）國手嗎？（圖／攝徒日記Fun TV 授權）
 

八炯表示，小粉紅近期撻伐「辱華」的台灣藝人，都是憑藉自己的才華，去實踐自己的夢想。他接著諷刺說道「好事中國人，壞事歐美日韓台灣人」，並舉例近期藝人吳亦凡的例子，沒出事的時候就是「我是中國人」，出事後就變成「加拿大籍華人」。影片曝光後，引起不少網友留言熱議，迄今影片已超過30萬次觀看。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 他點名最近吳亦凡的例子，諷刺說：「好事中國人，壞事歐美日韓台灣人」。（圖／攝徒日記Fun TV 授權）
 

▶ 感謝授權：攝徒日記Fun TV
完整影片：https://youtu.be/5ptPMGq57ks

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