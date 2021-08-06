影／假借拍全家福「實則求婚」！老公突下跪讓她超驚喜
很多人都會嚮往有個夢幻的求婚儀式，有些人甚至會到國外去來場盛大的求婚，給另一半意外的驚喜。YouTube頻道「Oh媽咪轟」的璇璇與她的另一半，沒有經歷過求婚這個階段，因此老公決定在結婚後兩年，假借拍攝全家福照片的名義，給老婆璇璇一個意外的求婚驚喜。
影像中心/綜合報導
2021-08-06 17:00:00
女主角璇璇的老公，計畫在拍全家福的過程中，與兒子一起在大家的面前，向心愛的老婆璇璇告白求婚。緊張的他牽起兒子手，等待女主角璇璇的到來，璇璇到場發現老公和兒子背對著她，讓璇璇直問「你們在幹嘛?」，接著老公轉過身，跟著音樂節奏擺動跳舞，更讓璇璇滿臉的疑惑。直到老公從口袋把求婚鑽戒拿出來，璇璇立刻紅了眼眶，才驚覺原來這是一場求婚驚喜。
璇璇被突如其來的求婚驚喜感動到流下眼淚，但結束後她似乎不太滿意，打趣說道「只給這次的求婚『59分』」。她也說看到老公在所有人面前跳舞，不太像他平常會做的事，其實非常感動，璇璇也許願，希望下次可以有浮誇的求婚，但不用再準備鑽戒，老公也答應她，甜蜜的互動讓網友羨煞不已。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：Oh媽咪轟
完整影片：https://youtu.be/02Vvg-sOmqc