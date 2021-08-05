「空手道小清新」文姿云美照被神出！網全戀愛：拜託踢我
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 14:28:45
「空手道小清新」、世界排名第二的文姿云即將在今（5）日下午4點征戰東京奧運，她也被視為本屆東奧中華隊的奪牌希望之一；不過，她除了堅強的實力以外，甜美可人的外表也收服了大批網友的心，紛紛開玩笑直呼「拜託踢我」、「想被踢了」。
文姿云除了會在臉書、IG（Instagram）上分享平常訓練的身影以外，也會PO出私下活潑可愛的生活照，迷倒眾多網友。此外，她的照片也時常被轉至PTT「表特版」上討論。 就有喜愛文姿云的網友在PTT發文，提及她將在今日出賽，希望大家替她加油打氣，更開玩笑直呼「以下開放求踢文」，貼文一出，網友也紛紛留言，「確實正，祝福他得牌奪金」、「踢我，拜託」、「想被踢」、「真的很正」、「正，請踢我」、「選手這顏值，踢我拜託」。 據悉，文姿云生涯拿過2面亞運金牌、3枚亞錦賽金牌、2面世錦賽銅牌，還登上過世界第一，目前就差一面奧運金牌，讓自己生涯更趨完美。而她將在今（5）日下午4點，對上Goranova Ivet（保加利亞）和 Bahmanyar Sara（伊朗）及Ozcelik Arapoglu Serap（土耳其），再依據晉級成績出戰半決賽和金牌戰。（編輯：郭佩蓉）