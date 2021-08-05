「空手道小清新」文姿云美照被神出！網全戀愛：拜託踢我

「空手道小清新」、世界排名第二的文姿云即將在今（5）日下午4點征戰東京奧運，她也被視為本屆東奧中華隊的奪牌希望之一；不過，她除了堅強的實力以外，甜美可人的外表也收服了大批網友的心，紛紛開玩笑直呼「拜託踢我」、「想被踢了」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）

× ▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）

▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）

× ▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）

▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）

× ▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）

▲空手道選手文姿云。（圖／翻攝自臉書粉專《文姿云wen,tzu-yun》）