影／奴才叫主子起床 牠竟雙手抱頭遮耳朵：讓我靜一靜！
就說別吵朕睡覺！國外一名男子在2017年拍攝一段影片，只見一隻灰貓躺在床上，任憑奴才怎麼叫牠都不想起床，甚至還不給面子地雙手抱頭摀住耳朵，彷彿在對奴才碎念抗議：「我不想聽，讓我靜一靜啦！」。
文/寵毛網
2021-08-05 20:00:00
住在哥倫比亞的奴才這天看見灰貓「Tommy湯米」大剌剌地躺在白色床上耍廢，決定叫牠起床卻惹得湯米非常不高興，牠回頭怒巴奴才的手還抗議地叫了一聲表達不滿。奴才不肯放棄，一邊錄下牠的模樣一邊試圖「勸說」牠起床，不過湯米一點也不願意「就範」，依然慵懶地躺在床上，只是面對奴才喋喋不休的「噪音」，湯米實在快要受不了，竟然雙手抱頭流露出一股「眼神死」的模樣，甚至想要蓋住自己的耳朵，一副「不想面對」讓奴才也忍不住笑了出來！ 奴才就這樣與湯米僵持約1分半鐘，湯米的表情越來越厭世，不管奴才怎麼輕輕搖牠，牠就是不願意起床。許多網友看了影片都紛紛笑說：「我媽叫我起床時也是這樣」、「貓咪一臉無奈」、「主子：吵屁吵？讓我靜一靜啦！」、「牠一副就是不想聽」、「抱頭遮耳朵的反應也太可愛了」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）