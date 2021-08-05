省錢卻買保養品！他見女友「1點」超困惑 網反轟太自私
男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友抱怨，女友因家境清寒，所以都自己打工賺生活費，在各方面都很節省，但還是會花錢買保養品、化妝品，讓他相當困惑，於是好奇提出一個問題，沒想到網友看完卻怒轟自私。
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 17:10:57
原PO在《爆料公社APP-匿名館》表示，他和女友目前都是大學生，而女友雖然家境清寒，卻不奢侈浪費，反而還節儉孝順，不但自己打工賺生活費，還會拿錢給家裡，這點深深吸引了他。不過，兩人交往後，女友總是喊著沒錢，「看電影覺得昂貴，吃飯超過150元就會很猶豫」，因此有時出門的費用都是他負擔。
原PO指出，女友希望他可以節省一點，多孝順父母一點，但他最不能理解的是，女友卻會花錢買保養品、化妝品，「但女友長得並不好看，對她來說這些明明就可以省，那為什麼還要做這些舉動？」他強調，自己只是想和女友分享好玩的、好吃的，不想每次出遊都去無聊的景點。
原PO也提到，兩人溝通幾次都沒用，自已並不是捨不得花錢在女友身上，而是對方看起來也不喜歡讓他請客，這讓他感到相當困擾，於是好奇問「小弟該怎麼辦才好？難道真的只能分手嗎？」
貼文曝光後，網友們卻不認同原PO，「不好看就不用保養？」、「分了吧，她更適合下一個」、「你這想法滿自私的」、「快絕種了，好好珍惜吧，就算不好看才要化妝、保養啊，這點就要體諒女方了」、「你都知道她是個孝順的好女孩，還嫌棄她長得不好看，只想分享好玩好吃的，還因此有分手的念頭？」、「找到懂事的好女孩不容易，想分手就盡早吧，別浪費人家的青春」。（編輯：許智超）