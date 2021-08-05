游泳池是否開放？侯友宜：希望周日、周一會有好結果

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侯友宜在新北市的防災應變會議上指出，新增的4例中，分布於板橋、淡水、汐止、永和各1例，其中1人為職場的感染，另3人的感染源有待釐清，還再疫調中；至於汐止區居家隔離陰轉陽的這1例，則為職場的同事確診後，被匡列居家隔離採檢時確診，CT值31。
侯友宜說，新增個案的部分，板橋區8月3日就醫採檢確診，CT值32，可能是舊案，感染源待釐清；另淡水區這1例在台北市某職場上班，因公司定期快篩呈陽性，進一步至醫院PCR採檢後為陽性，CT值33，傳染力低，該案為無症狀確診，目前家人採檢都是陰性，感染源還再疫調中
此外，永和區的個案是7月13日公司快篩陰性，7月16日開始上班、7月31日回娘家陪媽媽吃飯，8月4日陪媽媽去醫院採檢後確診，感染源疫調中；至於花旗銀行板橋分行的這例，「目前疫情還是穩定控制中」，也匡列銀行的相關人員，跨縣市通報為北市3案、基隆與嘉義各1案。
衛生局長陳潤秋補充，花旗銀行板橋分行的確診員工，並不是第一線的櫃台人員，已經安排同部門的44人採檢，目前39人快篩後為陰性，其他的還在疫調中；另林口電廠的電氣課長染疫一事，陳潤秋說，已讓同辦公室6人、不同辦公室同課室的35人快篩，結果都是陰性，結果都是陰性，辦公室第一時間也完成全面的清消。
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