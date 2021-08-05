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發振興5倍券或現金？侯友宜：讓民眾使用方便

▲新北市長侯友宜今（5）日回應，發5倍券或現金也好，最重要的要「快」、「好」、「效益高」，讓民眾使用方便。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.05）
▲新北市長侯友宜今（5）日回應，發5倍券或現金也好，最重要的要「快」、「好」、「效益高」，讓民眾使用方便。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.05）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-05 20:33:57

針對行政院擬推出振興5倍券，但民調顯示希望發放現金，速度快且省成本；對此，新北市長侯友宜今（5）日回應，發5倍券或現金也好，最重要的要「快」、「好」、「效益高」，讓民眾使用方便。

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侯友宜認為，目前的經濟受到嚴峻挑戰，尤其庶民經濟非常的痛苦，希望中央在資源的分配上，能照顧底層的庶民經濟；因此，不管發5倍券或現金也好，希望能帶動經濟的發展，最重要的要「快」、「好」、「效益高」，讓民眾使用方便，「希望中央趕快做！」

侯友宜指出，地方在中央5倍券明確的公布後，地方一定會跟中央共同帶動新一波的庶民經濟；記得新北市去年推出的特惠券是「用500換800」，今年會花更多的力量，因為今年的經濟比去年受到更高衝擊，中央如果確定5倍券的形式後，地方會立即來做加碼，用地方特惠券促進庶民經濟的蓬勃發展。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至8月5日確診14420例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至8月5日確診14420例。（圖／NOWnews製表）
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中央
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2021-07-30-2021-08-10

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