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拿小孩豬公撲滿去存錢！因「這理由」遭拒媽氣炸：不存了

▲女網友拿小孩「小豬撲滿」內的錢去存，竟遭到櫃檯人員拒絕，讓她好傻眼。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲女網友拿小孩「小豬撲滿」內的錢去存，竟遭到櫃檯人員拒絕，讓她好傻眼。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-05 21:00:46

許多民眾從小養成存錢的好習慣，往往選擇一點一滴積少成多，將零錢和鈔票都存在小豬撲滿中，「餵飽豬公」等到以後「殺豬取錢」的那天來臨，格外有成就感。不過有位女網友抱怨，她拿著小孩從小豬撲滿內取出的錢要去郵局存進戶頭時，櫃檯人員竟然因「這理由」拒絕，讓她氣炸了。

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，拿著小孩從小豬撲滿內取出的錢，要去郵局存進小孩的戶頭內。原PO指出全部都是百元鈔＋一袋50元硬幣，佰元鈔存進撲滿時是用折的才能塞的進去，所以多少有些不平整，但在拿去郵局前也已經先一張一張的重新整理過了。想不到櫃檯人員看到錢卻問說，「妳錢從哪裡來的啊？為什麼都這樣？」

原PO回答，「小孩撲滿拿出來的錢啊」。櫃檯人員抱怨說，「妳錢這樣我不好點啊！」原PO詢問「我不能存嗎？」櫃檯人員則回答，「妳要不要先拿到臺灣銀行換錢，再來存。」氣得原PO當場回說「那我不存了！」

▲網友拿小豬撲滿內的錢去存卻遭到拒絕，讓她好生氣。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲網友拿小豬撲滿內的錢去存卻遭到拒絕，讓她好生氣。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
而換了家郵局後，這次的櫃檯人員卻非常客氣的幫忙將錢存進戶頭，讓原PO不禁直呼「真的氣炸了！」網友也紛紛在底下留言回覆說，「客訴吧」、「這個郵局人員這樣不行」、「檢舉啊」、「原來還要整齊沒摺痕的錢才能存啊」、「我也常常遇到這種人、嫌東嫌西，難道硬幣不是錢嗎？真的會爆氣」。（編輯：倪浩軒）

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