農曆7月「4星座」事事不順！第1位連路邊的狗都跟你作對

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農歷七月，火星來到處女座的命宮作亂，你的人際關係受到影響，進而也影響到情緒管理，你會感覺到原本平順的工作以及生活，總有突如其來的人事物來攪和，像是原本談好的案子可能出現變數、職場上與同事意見不合爆發口角，你需要多花心力去收尾、調節，搞得你身心俱疲，就連回到家中面對家人時，帶著工作上的情緒，自然也容易起爭執。
第三名、雙魚座
農歷七月，雙魚座的關係宮迎來火星搞破壞，一向重視關係的你在這段期間要特別注意，如果你在工作上或其他方面有密切往來的夥伴，也許會出現意見不同而產生爭執，導致你的日常生活連帶受到影響。再來，若你和伴侶之間一直存在尚未解決的問題，火星停留的期間會加重相處時的火藥味，導致眼不見為淨的問題浮上台面，你的感情可能陷入不斷的摩擦與口角爭執，在冷戰過後，若不及時修補，你們之間的心結一旦加深，要挽回就很困難了。
第二名、射手座
農歷七月，天王星來到射手座的奴僕宮搗亂，你的工作與生活將迎來不少突如其來的小麻煩與狀況，有可能工作職位突然變動，措手不及之下要忙著適應，在不熟悉的情況之下，也不容許你有時間出錯，一時之間還搞不清楚狀況的你，莫名的壓力也油然而生。生活上可能遭遇斷電、停水、沒有瓦斯可用的窘況，一連串的不順心加上職場壓力，讓你一口悶氣憋在心裡，有苦難言，導致情緒不佳，甚至健康亮起紅燈、小病不斷。
第一名、牡羊座
農歷七月，天王星與火星聯手夾擊牡羊座，你會感到這個世界所有的人事物，都要跟你作對，就連路邊的狗也看你不順眼，對著你吠。財務方面，會出現你始料未及的危機，事業上突然需要週轉的資金、投資方面不謹慎而大賠本、或是預計要回收的借款也遭到拖延。職場上也易出現小人扯你後腿、或是已經到手的案子因為意外的原因而飛走，這個農歷七月，你會感到苦不堪言。（編輯：倪浩軒）
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