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拖鞋誤丟洗衣機烘乾！她打開驚覺「縮水」　成果意外萌翻

▲有網友找不到自己的拖鞋，原來是意外丟進洗衣機裡清洗、烘乾，沒想到成果卻超可愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友找不到自己的拖鞋，原來是意外丟進洗衣機裡清洗、烘乾，沒想到成果卻超可愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-06 00:12:17

有些棉質衣服洗完後可能會縮水，這問題也困擾著許多主婦，但你有想過「拖鞋」也會縮水嗎？近日，就有網友分享，她不小心將拖鞋丟到洗衣機洗，甚至還開啟烘乾模式，結果拖鞋竟縮水了，讓她當場傻眼，貼文一出也引起網友熱議。

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原PO在《PTT》表示，她翻遍家裡都找不到自己的左腳拖鞋，且家裡也沒養寵物，拖鞋根本不可能憑空消失，最後只剩陽台運轉中的洗衣機沒找了，因此懷疑是不小心將拖鞋與衣服一起丟進洗衣機裡，她也安慰自己「唉算了，頂多重洗，至少還有乾淨拖鞋穿」。

▲原PO事先將洗衣機調到烘乾模式，結果裡頭的拖鞋竟縮水了。（圖／翻攝自《PTT》）
▲原PO事先將洗衣機調到烘乾模式，結果裡頭的拖鞋竟縮水了。（圖／翻攝自《PTT》）
等原PO打開洗衣機後，看到拖鞋真的在裡面，但卻變成「迷你版」拖鞋。她這才想起，因為最近常下大雨，所以事先將洗衣機設定到烘乾模式，沒想到意外讓拖鞋縮水了，這讓她崩潰地說「我現在考慮要不要右腳也拿去烘，至少有雙迷你拖鞋」。

貼文曝光後，也笑翻一票網友，紛紛留言回應，「迷你拖鞋要幹嘛啦XD」、「原來烘乾可以獲得一雙新鞋」、「第一次知道鞋子也會縮水」、「好可愛，意圖讓人也想實驗看看」、「笑死，以後知道買太大雙怎麼處理了」、「這是照過縮小燈嗎」、「差太多了吧哈哈哈哈」、「這也太可愛，我家的可以順便嗎」、「這哪種材質可以縮得這麼漂亮」。（編輯：許智超）

▲原PO考慮將右腳也拿去烘，至少有雙迷你拖鞋。（圖／翻攝自《PTT》）
▲原PO考慮將右腳也拿去烘，至少有雙迷你拖鞋。（圖／翻攝自《PTT》）
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