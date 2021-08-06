戴資穎3年前照片「神預測」！4人橫掃金銀銅　網驚呼超猛

三年前，在2018年亞洲運動會期間，世界球后戴資穎曾在IG（Instagram）上發出一張與郭婞淳、文姿云和李智凱的合照，當時這4人紛紛在亞運上奪金。然而過了3年，這4人在奧運場上也橫掃金、銀、銅牌，讓網友紛紛直呼「太神了」。





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有網友在PTT以「還記得這張照片嗎? 2018亞運4金得主」為題發文，並貼出戴資穎在2018年發出的這張照片，直呼「2018年亞運，4位金牌得主，全都在東京奧運奪牌了，這張照片真的好神啊」。





▲戴資穎在3年前曾PO出一張與郭婞淳、文姿云和李智凱的合照。（圖／翻攝自IG tai_tzuying）

▲舉重女神郭婞淳拿下東京奧運金牌。（圖／體育署）

▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人鞍馬決賽中奪銀。（圖／體育署）

▲2020東京奧運，台灣羽球代表隊光榮歸國，羽球女單戴資穎繳出好表現，為台灣奪得一面銀牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.04）