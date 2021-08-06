戴資穎3年前照片「神預測」！4人橫掃金銀銅 網驚呼超猛
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 12:06:05｜2021-08-06 12:23:22
三年前，在2018年亞洲運動會期間，世界球后戴資穎曾在IG（Instagram）上發出一張與郭婞淳、文姿云和李智凱的合照，當時這4人紛紛在亞運上奪金。然而過了3年，這4人在奧運場上也橫掃金、銀、銅牌，讓網友紛紛直呼「太神了」。
有網友在PTT以「還記得這張照片嗎? 2018亞運4金得主」為題發文，並貼出戴資穎在2018年發出的這張照片，直呼「2018年亞運，4位金牌得主，全都在東京奧運奪牌了，這張照片真的好神啊」。貼文一出，掀起熱議，「真的是全都有挑戰奧運金牌的實力」、「1金二銀1銅」、「都很棒，台灣之光」、「雖然有點遺憾，但這次東奧對台灣人來說也是美好的時光~」、「奧運比亞運難太多，這轉換率其實超強了」、「世界頂尖選手」、「真的都是奧運4金的實力」、「金、銀、銅都是辛苦的成果」。
今年東京奧運，郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績奪下金牌；戴資穎在對上中國選手陳雨菲的金牌戰中，以18:21、21:19、18:21的成績奪銀；李智凱以難度分6.7分、執行分8.7分，總分15.4000分奪銀。
而「空手道小清新」文姿云昨（5）日則是闖進四強，與烏克蘭（Ukraine）強敵安澤利卡.特利烏加（Anzhelika Terliuga）對戰，最終4比4平手，但裁判判定對手勝出，因此文姿云最後奪下銅牌。（編輯：郭佩蓉）