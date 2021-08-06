他撞壞「9999」車牌遭索賠1萬6！網卻狂喊合理：還不夠賠
在台灣如「8888」、「1688」等特殊諧音的車牌號碼相當受到歡迎，因此公路總局也會特別將這些號碼開放競標，價格通常不斐。就有網友意外與其他人發生碰撞，對方機車的特殊車牌受損，索賠1萬6，卻有不少網友認為價格很合理，背後原因也曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 14:01:29
原PO在臉書《爆料公社》上發文提到，「我的機車尾巴勾到對方機車車牌，造成對方機車的車牌有輕微毀損，然後機車的車主要求賠16000，因為車號是9999，機車的車主說標號價格高所以開價賠16000」。
原PO聽完價格認為相當不合理，更上網查詢車牌的價格資訊，發現車主2年前以6000元標下。原PO討價還價，對方仍自認站得住腳，回應「現在（行情）不止6000元！」
貼文曝光後，卻有不少網友認為對方求償價格還算合理，「鐵支車牌9999，能標到1萬6價格，真的是好運那時候沒人搶標，現在7777、8888、9999都不可能標得到便宜的價格，羨慕那車主」、「9999現在一萬六其實算便宜的喔，不然你去標一個9999給他，看你會不會花更多」、「1萬6還不夠賠吧，換牌也不能同號了」、「9999合理，不然可以選擇幫車主重標一塊ㄧ樣的號碼，看標多少你負擔，9999通常都是前三高價」、「這樣說好了，你試著兩個月內搞到一張9999的牌，看看中間耗費的各項成本要不要一萬六就好了」。
但也有人認為「上法院阿，他以為菜市場隨邊喊價嗎」、「第一次聽說車牌要賠的」、「我現在才知道車牌也會增值」、「不合理就法院見！」。（編輯：潘毅）