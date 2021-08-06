新人狂加班！上司「1句」加班費沒了 眾卻力挺：很正常
工作量會因各種理由產生變化，員工有時也需要加班來趕工，這時公司就會支付加班費作為補償。不過就有女網友表示，自己剛進公司還在熟悉，就接到專案任務，常常加班，向上司反應後，對方卻以「1句話」回應，無意報加班費，完整過程也引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 14:27:32
原PO在論壇Dcard上發文提到，「我是今年的新鮮人，剛進一家公司，對專案流程上手還有點陌生，但我這個月就開始接到各種專案任務，繳交期限也是那種隔天就要等等的，因為不太熟悉工作流程的關係，常常需要花比較多的時間去處理，所以常常加班一個小時半」。
原PO也曾向上司反應有關加班的事宜，對方則淡淡回應「當作學習」，且看似無意幫忙報加班費，這也讓原PO相當疑惑「我被凹了嗎？這樣正不正常啊？」
不過完整過程曝光後，卻有不少網友建議「有的時候就是剛學，上手慢才導致加班，我自己是不會報拉」、「在新公司的試用期我不會報加班，但過了試用期就會，因為試用期期間可能自己不熟或動作慢，但過了試用期就不是這樣了」、「自己都說不太熟悉造成加班的，就先別報吧」、「試用期不能報加班其實蠻正常的，每個人學習速度不一樣，總不可能學一樣東西，你學別人家久還多拿錢吧」、「建議觀察資深同事的加班情況，就可以知道工作上手後，是否還會需要加班，判斷是否為公司負面文化，還是自我能力不足」。
不過也有其他人有不同看法，「感覺公司風氣問題，我在試用期，主管還提醒我記得報加班免得吃虧」、「一般公司沒有特別說加班費就是責任制哦，建議觀察其他人，如果加班是常態的話就要考慮自己適不適合這間公司」、「責任制公司都是要申報勞工局立案的，一堆根本沒申報都嘛不合法責任制，根本濫用」。（編輯：潘毅）