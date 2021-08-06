台灣人不愛當兵？「真實原因」曝光 前輩點頭：太匱乏了
在台灣當兵是男性國民應盡義務，時至今日，義務役的入伍時間也越來越短。不過有網友觀察發現到「台灣人仍不喜歡當兵？」並好奇背後原因，隨即引發廣泛討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 15:35:32
原PO在論壇PTT上發文提到，「軍人是一種保衛國家的榮耀，也當過軍人才知道保衛國家的辛苦，沒有人保衛國家的話會很容易被別國侵略，那為什麼台灣人感覺都不喜歡當兵？」
問題一出立刻有不少過來人認同回應，「體制內太多智障不合理的地方」、「因為義務役給你1個月才給不到6000要受很多限制，要是1個月給幾萬，大家就搶著當了」、「說真的，假設進去可以學到槍械等，不是乾拔草，至少不會反感」、「當義務役就是剝奪你的時間去做別的事情，大多數人都不喜歡」、「當兵累的不是身體，而是心靈匱乏」、「錢少又無聊，一個月發六萬就會有很多人愛去了」。
但也有人認為，討厭當兵的現象並非台灣特有現象，「遇過瑞士人也超賭爛當兵」、 「徵兵制的國家，每個都幹的要死，如韓國，泰國」、「韓國泰國也一樣啊」、「美國也一堆人討厭當兵好嗎」、「就問全世界有誰喜歡當」、「老美退役前兵有拍過短片，一樣滿口後悔」。（編輯：潘毅）